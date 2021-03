Sembrava che l’inverno fosse ormai alle spalle, ma il meteo del 19 Marzo 2021 dà un’idea molto diversa: da Nord al Sud sull’Italia torna il maltempo.

Dopo diversi giorni in cui la primavera sembrava ormai una presenza stabile sull’Italia, il meteo è cambiato profondamente su moltissime regioni. Mentre il Nord torna a veder scendere la neve, sul meridione e sulla Sicilia le piogge martelleranno il territorio per molte ore consecutive.

Previsioni per il Nord Italia

Già dalla mattinata cominceranno a cadere sul Nord Ovest i primi fiocchi di neve, che interesseranno principalmente il Piemonte Occidentale e la Lombardia centrale.

Sul resto delle regioni il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con una nuvolosità leggermente più corposa soltanto sul Trentino.

Nel pomeriggio la neve comincerà a cadere su tutto l’arco alpino, con qualche piovasco sulla Lombardia.

La situazione rimarrà invariata anche nel corso della notte, durante la quale pioggia e neve continueranno a cadere senza interruzioni.

Temperature

Aosta sarà ancora una volta la città più fredda del Nord, con 0° di minima e 4° di massima.

Molte città vedranno invece il termometro oscillare tra 4° di minima e 10°-12° di massima: si tratta di Milano, Trento, Bolzano e Venezia. Nel capoluogo veneto, in realtà, lo strato di nubi sarà troppo sottile per mantenere alte le temperature al suolo, e le massime saranno soltanto di 9°.

Trieste invece sarà leggermente più fredda, passando da 3° di minima a 10° di massima.

Previsioni per il Centro Italia e la Sardegna

Il Centro Italia sarà poco nuvoloso per tutta la mattinata e non si registreranno precipitazioni di alcun tipo.

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità andrà progressivamente ad aumentare sul Lazio e sull’Abruzzo, dove cominceranno a cadere pioggia e neve.

Sulle altre regioni invece, anche il pomeriggio risparmierà precipitazioni nonostante il permanere della nuvolosità mattutina.

In serata le precipitazioni sul Lazio e la neve in Abruzzo si faranno via via più intense.

In Sardegna il meteo seguirà un percorso simile a quello del resto dell’Italia Centrale: mentre il mattino sarà caratterizzato da poche nubi e piogge leggere sul Nord dell’Isola, nel corso del pomeriggio le precipitazioni si faranno più intense, con fenomeni temporaleschi sul Nord Ovest. Le precipitazioni continueranno ininterrotte anche nel corso della serata, senza alcun miglioramento.

Temperature

A Bologna si passerà da -1° di minima a 10° di massima. Perugia avrà temperature molto simili ma non scenderà sotto lo zero: 0° di minima e 10° di massima.

La città più fredda del Centro sarà invece l’Aquila, dove le temperature minime saranno di -1° e quelle massime non supereranno i 7°.

A Firenze le temperature oscilleranno tra i 2° di minima e i 14° di massima (si tratta della maggiore escursione termica del Centro) mentre dall’altra parte d’Italia Ancona avrà temperature tra i 3° di minima e i 10° di massima. Molto simile la situazione a Pescara, dove si attende la stessa massima ma temperature minime di 4°.

A Roma le temperature minime saranno di 5° e le massime di 11°, mentre Cagliari nel corso delle ore più calde del giorno vedrà raddoppiare le sue temperature minime: si passerà da 7° di minima a 14° di massima.

Previsioni per il Sud Italia e la Sicilia

Anche il Sud Italia vedrà una mattina serena o poco nuvolosa, ma esattamente come al Centro, le condizioni meteo saranno destinate a peggiorare nettamente nel corso della giornata.

Nel pomeriggio si attendono infatti piogge leggere sul Nord della Puglia e della Basilicata, ma piogge più forti e insistenti sulla Campania.

Nel corso della sera invece le piogge arriveranno copiose anche sulla Calabria, mentre in Basilicata comincerà a nevicare e in Campania le piogge continueranno con insistenza.

In Sicilia invece il pomeriggio porterà piogge forti e durature su tutta l’isola, piogge che continueranno ininterrottamente anche nel corso della nottata.

Temperature

Campobasso sarà la città più fredda d’Italia, con temperature che andranno da -3° di minima a 6° di massima. Una situazione solo leggermente migliore a Potenza, dove le minime saranno di -2° e le massime sempre di 6°.

A Napoli le temperature minime sono di 4° mentre le massime arriveranno a triplicare, fino a 12° di massima. A Bari le massime saranno sempre di 12° mentre le temperature minime saranno di 3°.

Secondo il meteo del 19 Marzo 2021 a Catanzaro le temperature minime di 5° risaliranno fino a 10° di massima, mentre a Palermo le temperature saranno di 8° di minima e 14° di massima.