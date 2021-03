Mamma Akash Kumar, chi è: nome, malattia. “Ho pensato di perderla”

Tutto sulla mamma di Akash Kumar: il nome, la malattia e il rapporto con il figlio. “Ho temuto di poterla perdere”, ha detto il modello.

C’è una donna fondamentale nella vita di Akash Kumar e si tratta della mamma. La donna si chiama Aruna Bhatia e con Akash ha un rapporto davvero speciale come ha raccontato lo stesso modello in un’intervista rilasciata nel 2018 a Storie Italiane, il programma di Raiuno condotto da Eleonora Daniele.

Akash Kumar non ha alcun rapporto con il padre mentre è simbiotico quello che ha con la madre che ha temuto di perdere a causa della malattia contro cui la donna ha combattuto negli anni scorsi.

Malattia mamma Akash Kumar: “Ha sconfitto due tumori”

Akash Kumar è un concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. Prima di partecipare al reality show di canale 5 ha anche partecipato a Ballando con le stelle e, in un’intervista rilasciata a Storie Italiane nel 2018, ha parlato della madre che, in poco tempo, ha dovuto lottare contro due tumori.

“E’ arrivata a pesare 37 kg, mi ha fatto a pezzi: io ero arrivato a 105 kg”, ha raccontato ad Eleonora Daniele. “Ho ad un certo punto pensato di poterla perdere, abbiamo vissuto momenti difficili. Grazie a Dio ora sta bene. L’ho portata in India e si è operata lì”, aveva poi aggiunto Akash.

Nella lunga intervista rilasciata a Storie Italiane, il modello dagli occhi di ghiaccio intorno ai quali c’è un mistero, ha anche parlato del padre svelando di non aver alcun tipo di rapporto con lui.

“Mio padre non l’ho mai conosciuto e non ho mai sentito il bisogno di farlo. Ci ha abbandonato. Sono cresciuto solo con mia madre, lui non mi ha mai cercato e io neanche. Non mi interessa più. Vedo solo mamma e sono super felice in questo momento perché sto lavorando molto”, aveva aggiunto ancora.

A tifare per lui nelle vesti di naufrago dell’Isola dei Famosi 2021, dunque, c’è soprattutto l’adorata mamma.