Giorgio Lupano, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Giorgio Lupano, chi: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sull’attore.

Giorgio Lupano è un attore italiano, protagonista di tanti film e fiction di successo. Molto riservato e schivo, è comunque attivo sui social dove regala spesso foto ai fans dei suoi lavori e della sua quotidianità.

Data di nascita: 5 ottobre 1969

Età: 51 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Attore

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Trofarello

Altezza: 187 cm

Peso: 80 kg

Età, altezza e carriera

Giorgio Lupano è nato a Trofarello, in provincia di Torino nel 1969. La sua altezza non si conosce così come il suo peso. Suo padre dirigeva un’azienda di serigrafie e sua mamma lavorava come impiegata. Sin da piccolo comincia ad appassionarsi alla recitazione, in particolare al cinema e al teatro.

Sin dall’adolescenza capisce di volersi dedicare alla recitazione, ma per vergogna, non lo racconta nè ai genitori nè agli amici. Dopo il diploma in perito elettrotecnico, cresciuto e maturato, decide di studiare per realizzare il proprio sogno e si diploma alla scuola del Teatro Stabile di Torino cominciando a muovere i primi passi a teatro.

La popolarità arriva intorno agli anni 2000 con Il manoscritto del Principe e E ridendo l’uccise, R.I.S. 4 – Delitti imperfetti, La stella della porta accanto e Il paradiso delle signore.

Vita privata

Della sua vita privata non si hanno informazioni. In un’intervista, l’attore ha confermato di essere molto riservato e di non amare parlare del suo privato. Nel 2019, in un’intervista rilasciata a Visto Tv, aveva dichiarato: “In questo momento però sono single. Non so come vedo il mio futuro sentimentale. Certo non vedo davanti a me il matrimonio e neppure una convivenza. Il concetto di famiglia secondo me è un po’ sopravvalutato, i giovani devono essere indipendenti, autonomi, cercare di staccare il cordone ombelicale dalla famiglia”.

Instagram

Su Instagram condivide molte foto di se stesso, sempre molto apprezzate dai quasi 51mila followers.