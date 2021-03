Gilles Rocca senza niente addosso: la foto che ha fatto impazzire il web

Gilles Rocca sta facendo impazzire il pubblico dell’Isola dei Famosi con i suoi muscoli. In particolare dopo che hanno visto questa foto.

Gilles Rocca è uno dei volti più popolari del piccolo schermo degli italiani e non è difficile capirne il motivo. Oltre ad aver partecipato a programmi di successo, l’ultima esperienza risale a Ballando con le stelle, ultima edizione andata in onda e che ha vinto tra l’altro, Gilles è stato notato dai telespettatori anche per il suo possente fisico. Fisico che sta mostrando ora più che mai in quanto è uno dei naufraghi di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi.

I naufraghi del programma, infatti, trascorrendo questi mesi in spiaggia, sono soliti indossare costumi dal bagno e il corpo scultoreo di Rocca nemmeno in questo caso è passato inosservato. Tant’è che poco dopo minuti dal suo arrivo sull’Isola, i social più importanti e popolari tra gli utenti della rete si sono riempiti di immagini e meme su di lui, esaltandone tutta la sua bellezza.

Il pubblico però è sempre più curioso e non disdegnerebbe di vedere come mamma l’ha fatto. Gilles, però, forse in maniera inconsapevole, ha soddisfatto questa loro curiosità in quanto in un vecchio lavoro cinematografico a cui ha preso parte ha girato una scena senza indossare alcun indumento.

La foto di Gilles Rocca senza niente addosso, come facilmente immaginabile, ha letteralmente mandato in delirio i suoi fan che ora hanno visto proprio tutto quello che c’era da vedere di lui.

Gilles Rocca come mamma l’ha fatto: lo scatto manda in delirio i fan

Super sportivo: moto, calcio, boxe… amante degli animali. Dietro quello sguardo duro si nasconde un cuore di panna.😍 #Isola 🏝️ pic.twitter.com/KRquttlBZO — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 10, 2021

Gilles Rocca, oltre ad essere un personaggio televisivo, ha preso parte a numerose pellicole, sia sul piccolo che grande schermo. La foto, che trovate in fondo all’articolo, è tratta proprio da uno dei suoi lavori cinematografici. Per l’esattezza parliamo di Tre tocchi, film del 2014 che è stato presentato al Festival internazionale del film di Roma.

I protagonisti del film, oltre a Gilles che ha colpito tutti per la sua storia, sono anche Luca Argentero, uno degli attori più amati degli ultimi anni, Claudio Santamaria e Matteo Branciamore, che vi ricorderete sicuramente per il suo ruolo per la fiction di successo con Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, I Cesaroni.

Nel film in questione, come avrete modo di vedere, Gilles compare come mamma l’ha fatta in una scena che lo mostra nella doccia insieme ad altri attori del cast. Ovviamente noi abbiamo riportato la foto di quel momento, che è diventata virale sui social, censurandola e non in versione integrale che mostra le doti del naufrago di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi.

La foto di Gilles Rocca, come anticipato, sta rapidamente facendo il giro della rete e non è difficile capirne il motivo. Ora il pubblico potrà dire con certezza di aver visto proprio tutto quanto di lui.