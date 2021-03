Francesca Parisella chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Francesca Parisella chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lei: età, carriera e vita privata della conduttrice di Anni 20.

Francesca Parisella è la giornalista al timone di Anni 20, il nuovo programma di Rai 2 che si occupa di portare l’informazione in prima serata. Scopriamo insieme qualche notizia in più sulla riservatissima padrona di casa.

Francesca Parisella vita privata

Francesca Parisella è nata il 9 marzo, sotto il segno dei pesci, a Fondi, in provincia di Latina ed appartiene alla classe del 1977. Sul suo conto, purtroppo, non si hanno a disposizione numerose informazioni, in quanto è una persona piuttosto riservata. Quello che sappiamo di lei è che ad un certo punto della sua vita ha deciso di spostarsi da Fondi a Roma, dove vive attualmente, e lavora come giornalista.

Francesca Parisella carriera

Francesca, nonostante non sia una vera e propria conduttrice, vanta un curriculum sul piccolo schermo di tutto rispetto, che ricorda in parte quello delle sue colleghe che l’hanno preceduta, che dal mondo dell’editoria sono passate a quello del piccolo schermo, portando l’informazione e l’attualità in tv. La Parisella vanta numerose collaborazioni sia in Rai che in Mediaset. Su quest’ultima ha collaborato a programmi come Matrix, trasmissione che purtroppo è stata cancellata dal palinsesto, e Quarta Repubblica.

Per quanto riguarda la sua esperienza in Rai, oltre ad Anni 20, il programma che sta conducendo attualmente, Francesca Parisella ha collaborato al programma di Seconda Linea e lavora anche su Radio 2, dove va in onda ogni weekend.

Impossibile non menzionare, durante il corso della sua carriera, l’aggressione subita durante la realizzazione di un servizio sui bivacchi per il programma di Nicola Porro. Aggressione che è avvenuta alla stazione Termini di Roma.

Francesca Parisella Anni 20

Dall’11 marzo, Francesca è in onda, tutti i giovedì, su Rai 2 con il programma Anni 20. La trasmissione è incentrata totalmente su temi di attualità e manderà in onda le varie inchieste giornaliste. Inchieste a cui il pubblico del piccolo schermo è stato già abituato con la messa in onda di altre trasmissioni come Report, per citare una realizzata da Mamma Rai, o da Le Iene, della controporta Mediaset.

Il compito di Francesca, dunque, come l’hanno preceduta i suoi colleghi con la messa in onda delle altre trasmissioni incentrate sulle stesse tematiche, è quello di lanciare dallo studio i servizi realizzati dai suoi colleghi inviati.

Francesca Parisella ad Anni 20 porta in prima serata, sul secondo canale pubblico, l’attualità e i telespettatori sembrano apprezzare, nonostante la forte concorrenza presenti sulle altre reti del palinsesto, i contenuti proposti durante la messa in onda del giovedì sera.