Daniela Battizocco, moglie di Brando Giorgi: “Siamo vicini con il cuore”

Daniela Battizocco è la moglie di Brando Giorgi, noto attore ed uno dei nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, e sicuramente in questi giorni tornerà nuovamente sul piccolo schermo per fornirgli tutto il supporto necessario durante il corso di quest’avventura. Sì, tornerà perché Daniela è un’ex volto noto del piccolo schermo degli italiani.

Nata a Bolzano il 6 agosto, classe 1970, la Battizocco inizia la sua formazione studianto recitazione presso La Scaletta di Roma e sul finire degli anni 90 debutta nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione come concorrente Sotto a chi tocca e successivamente entra a far parte del cast di Tira & Molla, il noto show di Paolo Bonolis in onda su canale 5. Daniela prese parte allo show come corista e ha proseguito la sua carriera da cantante anche la stagione seguente entrando però a far parte nel cast di Domenica In.

Dopo il ruolo a Domenica In, Daniela fa il suo debutto come conduttrice al fianco di Carlo Conti nel game show In bocca al Lupo per poi passare, in squadra con Raffaella Bergé, Tiberio Timperi ed Ela Weber alla conduzione di Sette per uno. Il suo ultimo incarico sul piccolo schermo risale al ruolo di Rossana Marchini per la soap opera Centro Vetrine

Brando Giorgi e Daniela Battizocco sono stati anche protagonisti della cronaca rosa a causa del loro matrimonio, ecco per quale motivo.

Daniela Battizocco: chi è la moglie di Brando Giorgi dell’Isola dei Famosi

Brando Giorgi si è sposato per la prima volta a 25 anni con la sua fidanzata, che non appartiene al mondo dello spettacolo. Purtroppo quest’unione non è andata come sperato e i due si sono lasciati. Dopo la fine di questa relazione, Brando è stato legato per diverso tempo con Mietta, per poi sposarsi nel 2013, dopo 15 anni di fidanzamento, con la showgirl Daniela Battizocco.

Dal loro matrimonio, sono nati due figli, Camilla, negli anni 2000, e quattro anni dopo è venuto al mondo Niccolò. Nel 2018 la coppia, che ha colpito tutti per la sua storia, sceglie di sposarsi con il rito religioso, in quanto l’attore chiede l’annullamento alla Sacra Rota dal suo primo matrimonio.

Tre anni prima di svolgere la funzione religiosa delle nozze, però, la coppia ha vissuto una profonda crisi. Crisi che è riuscita a superare, come dichiarato da loro stessi in diverse interviste durante il corso di questi anni, grazie alla loro fede.

Daniela Battizocco, moglie di Brando Giorgi, probabilmente questa sera, quando lui farà il suo debutto all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, sarà lì a sostenerlo e chissà che l’attore non riesca ad arrivare fino in fondo a quest’esperienza, che si prospetta essere ricca di colpi di scena. Non ci resta che attendere come si evolveranno le cose, ma un dato è certo: sua moglie ci sarà sempre per lui.