Non c’è nulla di più bello e buono che un biscotto preparato in casa, con i profumi che ricordano quelli delle nonne come il biscotto morbido alle nocciole senza burro vi conquisterà

L‘aspetto è invitante, il profumo ancora di più e poi quando li portiamo in bocca rilasciano un sapore intenso e invitante. Parliamo del biscotto morbido nocciolato senza burro, perfetto per colazione , merenda o per un dopo pranzo

La scusa è quella dei bambini, ma in realtà anche i grandi diventeranno golosi di questo biscotti che non ha grassi aggiunti e quindi è molto leggero. Facile da preparare, veloce da cucinare e buono come quello della pasticceria ma con la soddisfazione di averlo preparato in casa. Cosa possiamo volere di più?

Biscotto morbido alle nocciole senza burro: dosi e ricetta

Ingredienti:

200 g di farina 00

60 g di nocciole finemente tritate

80 g di zucchero di canna

5 g di lievito per dolci

2 tuorli d’uovo

60 ml di olio di semi

estratto di vaniglia

nocciole intere q.b.

Preparazione:

Il primo passaggio è quella di preparare la pasta frolla con base alle nocciole. In una ciotola versate la farina 00 già setacciata, insieme allo zucchero di canna e al lievito per dolci. Aiutandovi con un mixer (se siete molti pratiche potete anche farlo a mano) tritate finemente le nocciole riducendole in polvere e aggiungete pure quelle.

Cominciate a mescolare le polveri e poi unite l’olio di semi. Lavorate l’impasto fino ad ottenere un composto sabbioso, quello tipico della frolla. Arrivati a quel punto aggiungete anche i tuorli e l’estratto di vaniglia.

Continuiate ad impastare con le mani fino ad ottenere un panetto omogeneo. Copritelo e mettete a riposare per almeno 40 minuti a temperatura ambiente o comunque in un luogo riparato.

Poi riprendete l’impasto e tagliatelo a pezzi formando alcune palline. La grandezza sceglietela voi, ma diciamo che dovrebbero essere grandi colme una noce. Poi appoggiate le palline d’impasto su una leccarda rivestita da carta forno e fate una leggera pressione fino ad appiattirle. Al centro aggiungete una nocciola intera, oppure due metà.



Infornate i biscotti morbidi alle nocciole in forno statico precedentemente preriscaldato a 180°. Dovrebbero essere sufficienti 15 minuti ma comunque lasciateli fino alla doratura. Dopo aver sfornato i biscotti, fateli intiepidire e poi saranno pronti per essere consumati.