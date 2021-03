Amici di Maria De Filippi, annunciati i giudici del serale: chi sono

Il serale di Amici di Maria De Filippi sta per iniziare e sono stati svelati in anteprima tutti i giudici del serale di quest’edizione.

Amici di Maria De Filippi come ogni anno è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con la fase del programma che va in onda in prima serata su canale 5. Questa fase è la più importante, in quanto durante l’ultima puntata della stagione si eleggerà il vincitore, o la vincitrice, di quest’anno. E come ogni edizione che si rispetti, oltre ai ragazzi che proveranno a trionfare e mostrare il loro talento sul piccolo schermo, ci sono anche i giudici che commenteranno le loro esibizioni.

Questi, di anno in anno, cambiano sempre ed il pubblico del piccolo schermo è curioso come non mai di sapere chi sono i nuovi nomi scelti dalla padrona di casa. A soddisfare questa curiosità ci ha pensato il portale di Tv Blog, che ha svelato in anteprima chi sono i personaggi scelti per questa ventesima edizione del talent show di successo di canale 5. Curiosi di sapere chi sono?

I giudici scelti sono Stefano De Martino, che fino a qualche tempo fa era uno dei ballerini professionisti del programma nonché ex concorrente, Stash leader dei The Kolors, che ha vestito nelle scorse edizioni il ruolo di insegnante di canto e infine Emanuele Filiberto di Savoia. Anche lui, come i nomi precedentemente fatti, ha preso parte al programma, gareggiando alla prima, e al momento unica, edizione di Amici Speciali.

Questi sono i giudici del serale di Amici di Maria De Filippi e sul web non sono di certo mancate le polemiche.

Stefano De Martino torna ad Amici di Maria De Filippi: polemica su Emanuele Filiberto

Il pubblico del piccolo schermo, non appena è venuto a conoscenza di chi sono i giudici di Amici 20, si è subito attivato nel commentare tale notizia e non sono mancati gli apprezzamenti ma anche tante polemiche.

Il ritorno di Stefano De Martino ad Amici, che oggi non è andato in onda insieme a Uomini e Donne, è stato visto di buon occhio dal pubblico della rete che è contento di vederlo tornare nel luogo in cui è nato dopo la recente esperienza in Rai alla conduzione di Stasera tutto è possibile. Su Stash non ci sono stati particolari commenti, in quanto è ritenuto dal pubblico, grazie al suo talento, un vero e proprio esperto del mondo della musica e che possa dare ai ragazzi consigli che possono applicare praticamente nella loro carriera.

Le polemiche sono nate tutte su Emanuele Filiberto di Savoia. In quanto i telespettatori non comprendono il motivo per cui Maria, che di recente ha portato in tribunale Pietro Delle Piane per le frasi su Temptation Island, lo abbia voluto con sé quest’anno visto che di mestiere non fa l’artista.

SABATO 20 MARZO doppio appuntamento con #Amici20! Ci vediamo tutti alle 14.10 su Canale 5 e in prima serata, sempre su Canale 5, per la PRIMA PUNTATA del Serale! pic.twitter.com/g8dKb4kLu0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 17, 2021

Che durante il corso delle puntate del serale, il pubblico avrà modo di ricredersi su Emanuele Filiberto ad Amici di Maria De Filippi? Staremo a vedere.