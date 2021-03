Veronica Peparini chi è: altezza, età, vita privata, carriera, curiosità e tutto ciò che c’è da sapere sull’insegnante di Amici di Maria De Filippi.

Veronica Peparini è una coreografa e ballerina di fama internazionale di 50 anni. Ha collaborato con il Cirque du Soleil e artisti come Tiziano Ferro, i Velvet e Alessandra Amoroso. Diventa un volto noto della tv grazie al ruolo di insegnante nella scuola di Amici 20. E’ fidanzata con il ballerino professionista, suo ex allievo, Andreas Muller.

Nome : Veronica Peparini

: Veronica Peparini Data di nascita: 25 Febbraio 1971

25 Febbraio 1971 Età: 50 anni

50 anni Altezza: 168 cm

168 cm Peso: 57 kg

57 kg Segno Zodiacale: Pesci

Pesci Luogo di nascita: Roma

Roma Professione : Ballerina e coreografa

: Ballerina e coreografa Tatuaggi: Veronica Peparini ha tatuata Ariel La Sirenetta e una catena con un cuore sul braccio sinistro.

Veronica Peparini ha tatuata Ariel La Sirenetta e una catena con un cuore sul braccio sinistro. Profilo Instagram Ufficiale: @veronicapeparini

Canale Youtube Ufficiale: (con Andreas): The Pepullers

Veronica Peparini: biografia

Veronica Peparini è nata il 25 Febbraio del 1971 a Roma. Veronica è la sorella del coreografo e autore di fama internazionale Giuliano Peparini ed entrambi hanno ereditato la passione per la danza dai genitori. I genitori però hanno gestito da sempre un negozio di calzature, nonostante la passione per la danza, e i due ragazzi sono cresciuti in maniera molto umile e dimessa.

Veronica Peparini: carriera e vita lavorativa

Inizia a studiare danza all’età di 11 anni nella scuola di Renato Greco, per poi perfezionarsi negli anni studiando anche all’estero. Da ballerina entra a far parte del cast di show a livello nazionale e internazionale, lavorando con artisti come Luciano Pavarotti, Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie Williams. Dopo essersi dedicata totalmente al ballo, all’età di 34 anni inizia a insegnare nella scuola del ballerino Kledi Kadiu, diventando così una coreografa per teatro, musica e televisione.

Lavora anche per Franco Dragone, creatore del Cirque du Soleil, curando diversi show[3]:

“Taboo” (Macao)

“Zain” (Portogallo)

”The Indian Wedding” (Venezia)

“Cutty Sark” (Spagna)

Nel 2009 coreografa il tour “Alla mia età” di Tiziano Ferro e, due anni più tardi, il tour “Le cose cambiano” dei Velvet.

Dal 2013 partecipa al programma Amici di Maria De Filippi in qualità di insegnante e coreografa. Oltre che per Amici, in televisione ha lavorato come coreografa per Miss Italia e Top of The Pops. Nel 2016 lavora con Alessandra Amoroso alla realizzazione del videoclip “Vivere a colori” e delle coreografie per il tour omonimo, sempre nel medesimo anno cura le coreografie del programma di Rai 1 Nemicamatissima condotto da Lorella Cuccarini e Heather Parisi.In teatro coreografa Il principe della gioventù del maestro vincitore di Grammy, Oscar e David di Donatello, Riz Ortolani.

Nel 2013 coreografa lo spettacolo Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo sotto la regia del fratello Giuliano Peparini, coreografo stimato in tutto il mondo, vincendo agli Oscar del Musical 2015 il premio nella categoria “Migliori coreografie”.

Nel 2020 torna a lavorare con il fratello Giuliano alle coreografie di Amici Speciali nel quale è concorrente anche il fidanzato Andreas Muller

Veronica Peparini: vita privata e Andreas Muller

Veronica Peparini è stata sposata con Fabrizio Prolli, ballerino e suo assistente con cui ha avuto due figli: Daniele e Olivia. Ma la relazione più chiaccherata della Peparini è quella con il ballerino Andreas Muller.

Difatti la relazione tra i due è stata a lungo al centro dei gossip Veronica Peparini ha occupato le pagine del gossip a causa della sua relazione con Andreas Muller, ex ballerino di Amici.

Tra i due c’è una differenza di 25 anni (Andreas infatti ha 24 anni e lei 49) e la rivista “Spy” ha sottolineato l’intesa tra i due che pare si siano innamorati dopo il tour di Claudio Baglioni. Dopo mesi di relazione vissuta nel silenzio, Andreas e Veronica sono usciti allo scoperto confessando il loro amore ad Aprile 2019.

La coppia nonostante la differenza d’età ha appena preso due cani dai nomi “Diva” e “Muso” e compaiono spesso felici insieme su Instagram. Il 26 novembre 2020 Veronica e Andreas decidono di aprire un loro canale youtube chiamato The Pepullers dove raccontano la loro quotidianità e il loro rapporto senza prendersi troppo sul serio. Uno spazio di cui sentivano il bisogno e che li terrà sempre più in contatto con il pubblico. Andreas e Veronica continuano la loro relazione sempre più innamorati e nella loro vita entra anche un cane di nome “diva” che loro considerano quasi come una figlia.

Veronica Peparini: l’esperienza come insegnante di Amici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

Veronica Peparini è ormai una delle più apprezzate insegni di danza della scuola di Amici. Siede quella poltrona dal lontano 2013 al fianco di Alessandra Celentano, timor Steffens prima e Lorella Cuccarini adesso. Non ha preso parte come insegnante ma solo come coreografa all’edizione di Amici Speciale, in quanto Andreas il suo compagno dal 2019 ha preso parte in prima persona come concorrente.

Come insegnante di Amici Veronica si distingue per le sue coreografie e per la capacità che ha di cercare di tirare sempre fuori il meglio dai suoi allievi, facendo fare loro degli step progressivi verso la maturazione.