Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 17 marzo: Gemma Galgani chiude con Cataldo, il cavaliere va via sommerso dalle critiche.

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne che torna in onda oggi, mercoledì 17 marzo, con una nuova ed imperdibile puntata che vedrà al centro dello studio Gemma Galgani. Ad annunciare cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, al termine della puntata di ieri, è stata Maria De Filippi che ha anticipato l’argomento Gemma e il suo sfogo dietro le quinte, stavolta riguardante Gianni Sperti.

La dama di Torino, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, nella puntata di oggi, resterà nuovamente senza corteggiatori per una sua scelta. La frequentazione con Cataldo, infatti, giungerà al capolinea.

Se in Spagna Uomini e Donne ha chiuso i battenti, in Italia, il programma dell’amore di Maria De Filippi continua a riscuotere un incredibile successo. Tutte le puntate incollano ai teleschermi milioni di telespettatori che, ormai da più di dieci anni, seguono le vicende di Gemma Galgani. La dama, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, sarà la protagonista della puntata in onda oggi.

Dopo aver sfilato imitando Charlize Theron e scatenando le critiche di Tina Cipollari, la dama storica del trono over, al centro dello studio, annuncerà di voler chiudere con Cataldo Coccoli che, tuttavia, dichiarerà di essere pronto anche a lasciare la trasmissione con lei. Gemma, però, si mostrerà ferma sulla propria decisione ritenendo l’assenza di basi per poter lasciare il programma con Cataldo. Quest’ultimo, così, chiederà di poter restare in trasmissione scatenando le critiche di Gianni Sperti che lo accuserà di non essere mai stato realmente interessato a Gemma e di averla corteggiata solo per visibilità. Di fronte a tale accusa, Cataldo lascerà la trasmissione.

La puntata dovrebbe continuare con il trono classico. In particolare, protagonisti dell’appuntamento odierno saranno Massimiliano Mollicone che sta continuando a conoscere Vanessa e Samantha Curcio che ha espresso interesse per Gero Natale, il cavaliere siciliano del trono over che ha espresso dubbi sulla sua permanenza in trasmissione non sentendosi effettivamente pronto per tale percorso.