Tommaso Zorzi paparazzato con Gabriel Garko: l’incontro dopo il GF Vip

Tommaso Zorzi è stato paparazzato insieme a Gabriel Garko. Tra i due c’è soltanto un’amicizia o qualcosa di più?

Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La sua spiccata personalità non è stata notata soltanto dal pubblico del piccolo schermo, che ha scelto di premiarlo facendolo classificare al primo posto del reality show, ma anche dagli addetti ai lavori. Tant’è che ora ha debuttato nel ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

Oltre alla sua popolarità, sta accrescendo anche l’interesse che il pubblico ha nei suoi confronti, che dopo averlo spiato per ben 6 mesi vuole conoscere maggiori dettagli in più della sua vita anche al di fuori delle telecamere di canale 5. A svelare qualche retroscena in più ci ha pensato il settimanale Chi, che nel nuovo numero in edicola ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono l’influencer in compagnia di Gabriel Garko.

Almeno per il momento, secondo quanto riportato dal settimanale, non si sa se il loro incontro è soltanto di amicizia o se tra i due c’è qualcosa in più. L’unica cosa certa sembrerebbe essere che l’attore abbia contattato Tommaso per avere un chiarimento. In quanto all’interno della casa, Zorzi aveva espresso qualche perplessità in merito al suo coming out in diretta televisiva.

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko sono stati paparazzati insieme ed ecco cosa racconta il settimanale a tal proposito.

Gabriel Garko single? La paparazzata con Tommaso Zorzi lascia qualche dubbio

Gabriel Garko, come anticipato, dopo la vittoria di Tommaso Zorzi, che ha fatto impazzire i fan con le sue foto da bambino, lo avrebbe contattato per avere alcuni chiarimenti, visto che lui aveva bocciato il suo coming out in diretta.

Il vincitore di Alfonso Signorini non era a conoscenza del motivo che ha spinto l’attore a far il suo coming out in diretta televisiva e di tutto quello che c’era dietro la sua scelta. Probabilmente, pare, i due si siano incontrati per avere un chiarimento, ma il settimanale insinua che tra loro sia scattata una certa scintilla e garantisce che entrambi sono single.

“Se dovessimo chiedergli se i loro cuori al momento ballano ancora isolati, beh la risposta secca, diretta e precisa sarebbe decisamente no” si legge sulle pagine del settimanale Chi. Che galeotto fu il chiarimento dopo l’esperienza al GF Vip? Staremo a vedere. Sicuramente, essendo Tommaso uno dei personaggi più amati del momento, non mancheranno ulteriori aggiornamenti su quella che è la sua vita sentimentale e non.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit)

Le foto di Tommaso Zorzi e Gabriel Garko stanno rapidamente facendo il giro del web e c’è già chi inizia ad ipotizzare di un ipotetico amore tra i due. Amore che non dispiacerebbe affatto ai fan, ma almeno per il momento i diretti interessati hanno preferito non commentare il gossip che li riguarda, ma non è detto che non scelgano di farlo in futuro. Non ci resta che attendere per ulteriori aggiornamenti.