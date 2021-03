Teo e Tomas Goldschmidt sono gli uomini che hanno conquistato il cuore della conduttrice Lodovica Comello.

Tomas Goldschmidt è l’uomo che ha conquistato il cuore della conduttrice di Italia’s got talent, Ludovica Comello, ma lui non è l’unico ad avere questo privilegio. In quanto c’è anche un altro uomo nel cuore dell’artista e sì stiamo parlando proprio di lui, Teo, il loro bambino.

Lodovica, nonostante sia uno dei personaggi dello spettacolo più amato dai giovanissimi, ci tiene a separare la sua vita lavorativa da quella privata. Per questo motivo difficilmente parla del suo privato, ma nonostante ciò i suoi fedeli sostenitori sono curiosi più che mai di conoscere qualche notizia in più sul suo conto.

Come ad esempio sapere come ha fatto Tomas a conquistare il suo cuore e lei, intervistata qualche tempo fa ai microfoni di Vanity Fair, ha raccontato com’è nato la loro bellissima storia d’amore, che sembra quasi essere una scena tratta da un film, ma non solo. Scopriamo insieme qualche curiosità in più su Teo e Tomas Goldschmidt, il figlio e marito di Lodovica Comello.

Tomas Goldschmidt: chi è il marito di Lodovica Comello

Tomas Goldschmidt è un produttore argentino. Nato il 2 luglio del 1984, sotto il segno del cancro, ha conosciuto Lodovica Comello proprio sul set di Violetta, la famosa serie cult Disney che le ha permesso di conoscere la fama in tutto il mondo.

Tomas è rimasto fin da subito colpito dalla bella conduttrice di Italia’s got talent ed il modo in cui si sono innamorati sembra essere quasi la scena di un film. A raccontare il tutto è stata la diretta interessata, come anticipato, attraverso una vecchia intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, raccontando che come prima uscita lui le ha chiesto di accompagnarlo ad un concerto degli Aereosmith. Lei ha prontamente accettato e quando la band ha iniziato a suonare uno dei suoi brani più famosi, I don’t want to miss a thing, con tanto di pioggia che cadeva dal cielo, i due si sono scambiati il primo bacio.

Nel 2015, Lodovica e Tomas hanno scelto di convolare a nozze, ma soltanto due anni dopo sono riusciti a partire per il loro tanto atteso viaggio di nozze, probabilmente anche a casa dei troppi impegni lavorativi di entrambi. La meta scelta? Le Maldive, che sono diventate il luogo del loro amore. Nel 2019 la Comello ha anche annunciato attraverso i suoi profili social di essere in dolce attesa e lo scorso anno, durante il mese di marzo, è venuto al mondo Teo, il suo primo figlio, che è riuscito a conquistare tutto il pubblico della rete.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tomas Goldschmidt (@tomasgoldschmidt)

Tomas Goldschmidt, marito di Lodovica Comello, non ama molto parlare pubblicamente. Tant’è che nonostante la sua professione di produttore, ha sempre preferito non lasciare interviste, evitando di parlare della sfera privata della sua vita. Per lui, però, ha parlato la conduttrice di Italia’s Got Talent che ha rivelato di amare di lui il suo essere tranquillo, ma al tempo stesso forte.