Prodotti per la casa più venduti: le tendenze del momento

Seppur turbolento e critico sotto vari aspetti, come ben sappiamo, il periodo Coronavirus non ha ostacolato i progetti imprenditoriali e il 2021 non è altro che il pieno avvio delle nuove realtà nel mondo del web.

Questa parentesi deriva dal fatto che durante la pandemia molte persone hanno deciso di investire e aprire un negozio online, guadagnando – intelligentemente – attraverso l’e-commerce. È lecito affermare che questo passo sia ritenuto importante in chiave di successo che, in relazione all’epoca digitale, può portare solo a grandi vantaggi nel tempo. Tra shopping online e via dicendo, molti si saranno chiesti quali sono i prodotti per la casa più venduti dall’inizio dell’emergenza epidemiologica e, per tale motivo, abbiamo selezionato quelli più scelti dagli utenti.

Attenzione: Gli articoli di tendenza proposti in questo articolo sono tra i più acquistati sulla nota piattaforma di Aliexpress.

– Tappetini da yoga

Il lockdown e le misure restrittive hanno costretto la popolazione mondiale a limitare l’allenamento nei parchi e, di conseguenza, a dover rinunciare di allenarsi nelle palestre. Ed ecco che durante il 2020 le persone non hanno rinunciato allo sport tra le mura domestiche. Facendo un’indagine è emerso che in Italia, circa 3 milioni di persone, pratica yoga.

E per fare fare yoga in casa è fondamentale avere un buon tappetino, che generalmente è venduto ad un prezzo veramente accessibile. Inoltre, per acquistare un tappetino da yoga non occorrono particolari indicazioni e sono sempre più popolari tra gli sportivi. (Tra l’altro, questo prodotto è consigliato anche per fare pilates o meditazione).

– Utensili da cucina

In piena pandemia molte persone si sono date da fare ai fornelli: torte, pizze, pasta fatta in casa e chi più ne ha più ne metta! Una cosa è certa, oltre al prodotto più venduto, sappiamo dirvi anche qual è stato – e quale è ancora oggi – l’ingrediente più gettonato… La farina, ovviamente. Dunque, tra chef appassionati e dilettanti, è evidente che gli utensili da cucina non possono mai mancare. Così il boom di fruste, spatole, formine per biscotti, tegami e così via ha registrato vendite sempre propositive per il settore.

– Copridivano

Chi non ama rilassarsi sul divano e guardare un bel film in compagnia?

Durante i mesi di pandemia, ma non solo, un altro articolo richiesto è stato il copridivano. Quest’ultimo è un prodotto popolare tra gli host, perché aiuta a mantenere il salotto in buone condizioni (specie per chi ha un amico a quattro zampe). In aggiunta, il copridivano è un oggetto molto conveniente perché cambiare le fodere – anziché sostituire un divano o una semplice poltrona – giova sul lato economico.

– Cucce per animali domestici

Secondo Google Trends si è registrata una forte crescita nelle ricerche correlate a questo prodotto e – secondo alcune stime – le famiglie italiane in cui vi è la presenza di un cane sono circa 5,9 milioni, mentre quelle che hanno un gatto circa 4 milioni. Numeri importanti che arrecano beneficio anche sul piano degli rivestimenti.

Questi prodotti sono in cima alla classifica per il momento, ma è chiaro che anche lo smart working abbia poi fatto crescere la richiesta di computer, tastiere, mouse, tablet e tutta quell’attrezzatura indispensabile per lavorare da casa.

I prodotti meno venduti, invece?

Secondo Forbes, nell’ultimo periodo il settore della valigeria ha registrato più cali rispetto ad altri.

Per conoscere tutto ciò che riguarda l’ambito degli acquisti – dal giardino al guardaroba – PiuVenduti.It è la piattaforma ideale che analizza e recensisce ogni singolo prodotto. Il team di esperti di cui si avvale l’area web consiglia milioni di utenti a fare il miglior acquisto, valutando dettagliatamente le tendenze del momento.