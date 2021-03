Mug Cake dal cuore caldo: per una colazione sana e golosa

La Mug Cake dal cuore caldo è un dolce leggero, sano, goloso, semplice e veloce da preparare di cui vi innamorerete al primo assaggio.

Le Mug Cake sono delle torte in tazza che stupiscono sempre per la loro originalità e per la semplicità e velocità di preparazione. Oggi vi presentiamo una mug cake dal cuore caldo, una versione molto golosa ma preparata con ingredienti sani che donerà al vostro palato un’esperienza davvero indimenticabile.

Il pistacchio ed il cioccolato sono protagonisti assoluti di questo dolce. Scopriamo gli ingredienti e come realizzare questa mug cake davvero strepitosa!

Mug Cake dal cuore caldo: gli ingredienti e la ricetta

La ricetta della Mug Cake dal cuore caldo nasce dall’estro e dalla passione della food blogger healthynuvola e lei stessa la presenta come una torta da provare assolutamente:

“Avete presente quando avete voglia di mangiare una torta al pistacchio con il ripieno di cioccolato? Beh, allora questa ricetta fa per voi! Questa mattina ero indecisa su che gusto far prevalere nella mia colazione e alla fine ho deciso di non rinunciare a nessuno dei due creando un tortino morbido al pistacchio con un cuore caldo di cioccolato fondente! Che ne pensate? Non è meraviglioso? Fatemi sapere”

Gli ingredienti

“-30gr farina di avena pistacchio (@tsunaminutrition);

-10gr farina di riso;

-70ml albume;

-30gr yogurt fage total 0%;

-15gr cioccolato fondente 85%;

-3gr idrolitina.

Per il topping :

-qb crema proteica pistacchio zero (@tsunaminutrition);

-qb cioccolato fondente 85%;

-qb granella di pistacchi”

Il procedimento

“Per realizzare la nostra mug cake prendere una ciotola, unire la farina agli albumi e girare per bene eliminando tutti grumi. Aggiungere lo yogurt, continuare a mescolare, successivamente unire l’idrolitina con qualche goccia d’acqua e girare per bene.

Una volta pronto, mettere un quarto di impasto in una cocotta in ceramica (12cm), cuocere al vapore (o a bagnomaria) per circa 5 minuti, aggiungere la cioccolata e ricoprire con il restante impasto continuando a cuocerlo per 25 minuti. Una volta pronto lasciarlo raffreddare e guarnire con la crema e la granella di pistacchi e delle scaglie di cioccolato fondente”

