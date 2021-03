Marco Giallini, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram e curiosità sull’attore che interpreta Rocco Schiavone.

Marco Giallini è uno dei migliori attori italiani. Schivo, riservato e con un talento che gli permette di calarsi in vari personaggi, Giallini ha conquistato il cuore del pubblico che lo apprezza sempre di più. Non ama parlare molto di sè preferendo dare risalto ai personaggi che interpreta sul grande schermo e non solo. Andiamo, così, a scoprire qualcosa in più.

Soprannome: Giallo

Nome: Marco Giallini

Data di nascita: 4 aprile 1963

Età: 57 anni

Segno zodiacale: Ariete

Professione: Attore

Titolo di studio: Scuola di teatro

Luogo di nascita: Roma

Altezza: 185 cm

Peso: 80 kg

Età, altezza e carriera

Nato a Roma il 4 aprile 1963, Giallini è alto 185 cm. Sin da bambino, mostra una grande passione per le moto e la musica fondando con un gruppo di amici una band, I monitors all’inizio degli anni ottanta.

La recitazione, però, lo conquista e nel 1985 inizia gli studi presso la scuola di teatro di Roma. Debutta al cinema con il film L’anno prossimo vado a letto alle dieci, regia di Angelo Orlando e nel 1998 recita accanto a Valerio Mastrandrea e Monica Bellucci nel film L’odore della notte.

La sua carriera, tuttavia, decolla solo nel 2005 con Romanzo criminale. Da quel momento, gli addetti ai lavori si accorgono del suo incredibile talento. Recita in tantissimi film di successo come Io loro e Lara, Una famiglia perfetta,Buongiorno papà,Tutta colpa di Freud,Confusi e felici, Se Dio Vuole e Perfetti Sconosciuti. In televisione, invece, conquista tutti interpretando Rocco Schiavone.

Il successo di Rocco Schiavone

Rocco Schiavone ha consacrato Marco Giallini che ha conquistato il cuore del pubblico di Raidue interpretando il burbero e trasteverino vicequestore, personaggio delle opere letterarie di Antonio Manzini. Del suo personaggio, in un’intervista rilasciata ai microfono de Il Seconolo XIX, Giallini ha detto:

“Non faccio alcuna fatica ad interpretarlo, mi trovo bene nei suoi panni e siamo tanto simili. Ovviamente eliminando la parte del poliziotto e le amicizie discutibili. Schiavone ha una sua cifra, non si era mai visto un poliziotto che fuma come un dannato in tv. Rocco è fuori dagli schemi, ha un senso della giustizia e dell’etica tutto suo che non sempre è coincidente con la legge”.

Vita privata e la morte della moglie Loredana

E’ stato sposato con Loredana da cui ha avuto due figli: Rocco, nato nel 1998 e Diego, nato nel 2005. Purtroppo, nell’estate del 2011, l’attore ha perso la moglie Loredana, morta a seguito di un’emorragia cerebrale. In un’intervista rilasciata nel 2011 a Vanity Fair, Giallini ha dichiarato:

«Da un paio di giorni aveva un fortissimo mal di testa, ma vai a pensare… Lei e i bambini stavano per partire per il mare, sarebbero rimasti in vacanza un paio di mesi. Invece, ha chiuso gli occhi e mi si è accasciata fra le braccia mentre chiacchieravamo. Io le parlavo all’orecchio, ma mi sono accorto che parlavo da solo, e ho maledetto Dio. Ha vissuto altri due giorni, ma senza riprendere conoscenza. Se non lo provi non lo puoi capire».

Instagram

