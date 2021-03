Gero Natale, chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne: età, altezza, vero nome, vita privata, carriera, Instagram e curiosità.

Gero Natale è uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Giunto in trasmissione pochi mesi fa, si è immediatamente fatto notare per il suo fascino mediterraneo. Moro, alto, con gli occhi e i capelli scuri, siciliano e tanta voglia d’innamorarsi, Gero ha immediatamente incuriosito le dame del parterre, ma anche le signore a casa che hanno chiamato la redazione per conoscerlo e provare a corteggiarlo, ma chi è davvero Gero?

Nome: Calogero Natale

Calogero Natale Soprannome : Gerò

: Gerò Data di nascita: Settembre 1984

Settembre Età: 36 Anni

36 Anni Segno zodiacale: Vergine

Vergine Professione: Bartender

Bartender Luogo di nascita: Agrigento

Agrigento Altezza: /

Peso: /

/ Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram ufficiale: @ gero_natale

Chi è Gero Natale di Uomini e Donne

Calogero Natale che il pubblico di Uomini e Donne conosce come Gero, è siciliano, ha 36 anni e lavora come bartender gestendo insieme alla propria famiglia alcuni locali. Non è mai stato sposato, non ha figli e prima di partecipare al programma di Maria De Filippi è stato fidanzato con una ragazza che lo ha poi lasciato come ha raccontato lui stesso in trasmissione spiegando di non sentirsi totalmente pronto per affrontare il percorso in tv.

In futuro vorrebbe avere una famiglia e spera di trovare una ragazza che non abbia già dei figli con cui costruire un percorso di vita insieme.

Il percorso a Uomini e Donne

A Uomini e Donne è uscito con alcune signore del parterre chiudendo la conoscenza con alcune dame con figli non sentendosi totalmente in sintonia con loro. Dopo un breve periodo in trasmissione, Gero ha capito di non essere ancora pronto per cercare l’amore in tv.

“Esco da una delusione sentimentale e non nascondo di pensarci a volte. Del resto siamo umani. Credo che sia meglio non continuare per evitare di fare danni, ho bisogno di staccare, prendere le distanze”, ha detto in trasmissione.

Ad essere rimasta colpita da Gero è la tronista Samantha Curcio con cui è uscito una volta prima di decidere di abbandonare definitivamente la trasmissione.

Instagram

Su Instagram è seguito da più di 11mila followers. Sui social pubblica spesso foto in cui sfoggia il suo fascino mostrandosi solo mentre si gode la bellezza del mare.