Giovanni Maria, figlio di Federica Sciarelli: “Mi fa venire l’ansia”

Federica Sciarelli, la conduttrice di Chi l’ha visto? è mamma del giovane Giovanni Maria, il figlio che ha avuto nel 96.

Federica Sciarelli da numerosi anni, ormai, è al timone di Chi L’ha visto? il programma che porta sul piccolo schermo le indagini della cronaca, dando un aiuto concreto ai protagonisti delle vicende attraverso i telespettatori, che sono l’anima della trasmissione, in quanto attraverso le loro segnalazioni possono aiutare a risolvere i casi di persone scomparse.

Nonostante da anni faccia parte del mondo della televisione, sulla Sciarelli si sanno ha disposizione davvero pochissime informazioni. Tant’è che non si sa nemmeno se abbia qualcuno al suo fianco o meno. Quel che è certo è che però nella sua vita c’è un uomo speciale. Un uomo che ama più della sua stessa vita. Ovviamente stiamo parlando di suo figlio Giovanni Maria.

Giovanni Maria, il figlio di Federica Sciarelli, è nato nel 1996 ma su di lui si hanno pochissime informazioni a disposizione, così come le si hanno sulla conduttrice. Ecco qualche piccola curiosità in più sul figlio della conduttrice e come vive lei il suo ruolo di madre.

Federica Sciarelli: chi è suo figlio Giovanni Maria

Federica Sciarelli è sempre stata molto riservata su quella che è la sua vita privata. Tant’è che non si è nemmeno a conoscenza dell’identità dell’uomo con cui ha messo al mondo suo figlio. Quello che si sa sono poche informazioni che la conduttrice di Chi l’ha visto? ha raccontato in un’intervista rilasciata qualche tempo fa, in cui ammette di essere una madre molto ansiosa. Probabilmente anche a causa del programma che da anni conduce.

“Nonostante mio figlio non sia più un bambino, io non sono mai tranquilla fin quando non lo vedo rientrare a casa o senti i suoi rumori. Lui mi dice spesso che gli metto ansia. Sicuramente ha ragione e so bene che le mie reazioni possono sembrare davvero esagerate, ma ci sono tantissimi genitori che aspettano a casa dei figli che purtroppo non tornano mai“ ha spiegato la conduttrice, che ha ammesso anche di aver provato a far capire a suo figlio la parità di genere, visto la forte difficoltà che le donne hanno nella nostra società.

“Io ho provato a spiegargli in più occasioni che una storia d’amore non si basa sul possesso, ma che prima di tutto ci vuole rispetto per tutti quanti. Sono del parere che un uomo violento ha ricevuto un’educazione sbagliata e che non ha mai capito il vero significato di quello che vuol dire rispettare qualcuno” ha raccontato la Sciarelli.

“Signal for help”: “Questo semplice gesto silenzioso può salvare una vita”. Giuditta Pasotto di https://t.co/2o5ZC3f6av rilancia in Italia la campagna @cdnwomenfdn per aiutare le vittime di violenza domestica. “Importante diffonderlo, impararlo e riconoscerlo”. #chilhavisto pic.twitter.com/i7cIUTfDjG — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) March 16, 2021

Il figlio di Federica Sciarelli non fa parte del mondo dello spettacolo e lei ci tiene bene, con giusta causa visto anche il suo lavoro, a tenerlo lontano dagli occhi indiscreti dei media, proteggendo la sua privacy e quella che è la sua vita.