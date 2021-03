Far crescere i capelli in fretta, magari dopo un taglio sbagliato non è un sogno irrealizzabile: ecco il trucco infallibile che ti farà anche godere un po’ di sano relax.

Il cuoio capelluto è una zona della pelle sottilissima e molto irrorata di sangue: se il suo stato di salute è buono i capelli cresceranno sani e forti. Se invece il suo stato di salute è carente, i capelli cresceranno deboli, soffocati dalla forfora (grassa o secca) e soprattutto tenderanno a cadere rapidamente.

Fortunatamente c’è un trucco semplice e dai meravigliosi “effetti collaterali” che ogni donna può mettere in pratica per un benessere profondo che parta dalla testa.

Far crescere i capelli più velocemente è possibile?

La circolazione sanguigna gioca un ruolo fondamentale per il benessere della pelle e, naturalmente, anche per il benessere dei capelli, poiché è il sangue ad assicurare un apporto corretto di sostanze nutritive alle cellule dell’epidermide da cui i capelli si originano.

In inverno la pelle è più secca in tutto il corpo poiché la circolazione sanguigna risente dei cambiamenti climatici: quando fa più freddo l’organismo concentra il sangue verso l’interno del corpo, in maniera da assicurare il perfetto funzionamento degli organi vitali.

La conseguenza di questa “strategia di sopravvivenza” è che la pelle riceve meno sangue in inverno e tenderà a desquamarsi più facilmente: ecco perché soprattutto nella stagione fredda è bene prendere diverse precauzioni per una skin care efficace e a prova di freddo.

Naturalmente questo vale anche per il cuoio capelluto, che soprattutto in inverno potrebbe aver bisogno di essere curato e rinvigorito per favorire la circolazione, migliorarne la salute e di conseguenza far crescere i capelli più facilmente.

Il massaggio al cuoio capelluto può essere ripetuto due o tre volte a settimana, l’importante è che non si trasformi in una fonte di stress e di irritazione per la cute.

Il massaggio – relax che fa crescere i capelli e migliora l’umore

Per effettuare un massaggio corretto al cuoio capelluto si possono utilizzare i polpastrelli o una spazzola dai denti arrotondati.

Il momento migliore per effettuare il massaggio è lontano dallo shampoo, con il cuoio capelluto perfettamente asciutto.

Un’alternativa accettabile ma più “a rischio” per il benessere dei capelli è effettuare il massaggio appena prima dello shampoo: in questo caso bisognerà prestare la massima attenzione perché la cute bagnata è meno resistente alle sollecitazioni e potrebbe graffiarsi con maggior facilità.

Massaggio con i polpastrelli

Il massaggio con le dita delle mani dev’essere molto delicato e si deve prestare massima attenzione a utilizzare i polpastrelli e non le unghie delle mani, al fine di non irritare o graffiare il cuoio capelluto.

Si dovrà iniziare dall’attaccatura dei capelli sulla fronte oppure dalla nuca e procedere dall’esterno della testa verso il centro con movimenti circolari.

L’ideale è praticare una leggera pressione sul cuoio capelluto in maniera da farlo scorrere sulle ossa della testa, quasi sollevandolo e corrugandolo.

La durata del massaggio può variare a seconda delle necessità ma anche del tempo a disposizione.

L’ideale è che il massaggio duri alcuni minuti (dai due ai cinque) e che si trasformi anche in un momento di massimo relax. Non va dimenticato, infatti che lo stress è una delle cause fondamentali della caduta dei capelli, quindi per far crescere i capelli più velocemente è necessario imparare, per quanto possibile, a ridurre lo stress.

Massaggio con attrezzi specifici

Esistono in commercio varie manopole per massaggiare la testa. In genere assomigliano a semplici spazzole che però non presentano un manico oblungo ma un perno verticale che può essere facilmente impugnato per spazzolare la testa.

Anche se non si ha un attrezzo del genere a disposizione è possibile semplicemente acquistare una spazzola nuova, rigorosamente in materiali naturali e dalle “setole” arrotondate. In questo modo si eviterà di caricare i capelli di elettricità statica e si eviterà di graffiare il cuoio capelluto durante il massaggio.

Utilizzando un attrezzo e non le dita si potrebbe essere tentati di eseguire un massaggio più energico: non è assolutamente consigliabile, soprattutto se si soffre di forfora, poiché si finirebbe per sollevare le croste e provocare una “nevicata” indesiderata nei capelli.

Le croste sul cuoio capelluto possono essere provocate da varie cause anche molto diverse tra loro, quindi è necessario trattarle con rimedi appropriati da affiancare al massaggio per far crescere i capelli.