Scopri come perdere peso e mantenerti in forma grazie ai consigli degli ultra centenari.

Che seguire una buona alimentazione sia il miglior modo per mantenersi in salute a lungo è ormai un dato di fatto. E lo sanno benissimo gli ultra centenari a cui spesso viene posta la domanda di rito sul come hanno fatto ad arrivare sani e mentalmente lucidi ad età davvero da sogno. Un traguardo sempre più ambito e del quale oggi carpiremo i tanti segreti svelati negli anni. E tutto al fine di raggiungere il peso forma o mantenerlo restando in salute.

I segreti degli ultra centenari per mantenersi in forma

Quando si parla di ultra centenari non si può non citare la popolazione di Okinawa, la cui dieta è diventata così famosa da dar vita a svariati libri nonché a studi volti a coglierne i tanti preziosi segreti. In quest’isola del Giappone, infatti, la popolazione media è formata da ultra centenari. Persone che lavorano fino alla tarda età, che sono splendidamente in forma e lucide e tutto grazie al modo di alimentarsi che racchiude alcune semplici regole:

Mangiare con moderazione e in modo bilanciato

Terminare il pasto prima di sentirsi pieni

Consumare prevalentemente verdure, cereali integrali, legumi, soia e carne bianca

Evitare il consumo di carne rossa e mangiare pesce dalle tre alle 4 volte a settimana

Limitare al massimo il consumo di sale

Evitare gli zuccheri raffinati

Mangiare la frutta nelle giuste quantità e senza esagerare

Non mangiare in continuazione ma limitarsi ai pasti

Limitarsi con l’alcol

Bere molta acqua

Si tratta di regole semplici e che molti potrebbero considerare intuitive ma che per gli abitanti di Okinawa sono davvero essenziali. Ovviamente, però, bisogna tener conto anche del diverso stile di vita che gioca un ruolo importante. C’è da dire, infatti, che a queste regole alimentari si aggiunge un modo di vivere più lento e rilassato e che porta quindi una minore dose di stress. Cosa che per gli abitanti di Okinawa è quasi del tutto irrilevante.

Se rapportato a noi, quindi, allo stile alimentare tipico di quest’isola andrebbe aggiunto anche dello sport da praticare sopratutto per scaricare lo stress. Attività a cui aggiungere anche qualche passeggiata nella natura o delle sedute di meditazione. E tutto al fine di riuscire ad ottenere uno stile di vita sano e facile da seguire. Stile che protratto nel tempo aiuterà a perdere peso, a mantenere una forma fisica sana e armoniosa e a vivere in perfetta salute.