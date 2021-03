Non sempre si presta la giusta attenzione alla pulizia dei complementi di arredo. Scopri come pulire i paralumi di stoffa senza fatica e con prodotti naturali.

Si sa che quando sta per arrivare la stagione primaverile si respira aria di pulizia soprattutto quella più profonda in tutta casa. In questo periodo di solito si cerca di organizzare al meglio le pulizie di tutti gli ambienti domestici. Anche il cambio delle tende, lavare i materassi e cuscini, non solo faccende che di solito non si riescono a fare quando le temperature sono più rigide. Molta attenzione va posta ai paralumi di stoffa che quasi tutti hanno in casa, una delle pulizie che richiede poco tempo ma molta attenzione. Non è semplice farlo ma neanche così difficile, scopriamo come pulire i paralumi di stoffa correttamente.

Paralumi di stoffa: come pulire

In molte case possono essere presenti lampade e paralumi, accessori e complementi d’arredo che rendono particolare e accogliente l’ambiente. I paralumi possono essere di materiale lavabile perchè sono realizzati in plastica, in particolare modo quelli moderni di solito sono realizzati così, ma quando è in stoffa il problema si complica. Non si possono lavare con acqua immergendoli in una soluzione. Scopriamo quindi come procedere per la pulizia dei paralumi di stoffa utilizzando prodotti naturali.

La stoffa del paralume può essere in diverso tessuto come seta, shantung, cotone o lino, non solo possono anche essere plissettato, quindi ancora più difficile perchè tra una piega e l’altra può rimanere la polvere.