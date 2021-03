L’avena è un cereale importante che non dovrebbe mai mancare in una dieta sana ed equilibrata. Scopriamo come inserirla a colazione.

La colazione è il primo pasto della giornata che non va mai saltato, anche se qualcuno ha l’abitudine di farlo perchè pensa che non si così importante. Non è proprio corretto saltare la colazione per un semplice motivo perchè non si fa l’energia adatta per iniziare la giornata. Le persone che abitualmente non consumano la colazione a casa preferiscono farla al bar ma non sempre è un’abitudine corretta se viene fatta quotidianamente. Scopriamo perchè si dovrebbe preferire l’avena a colazione.

L’avena perchè è così importante?

Come anticipato la colazione non va mia saltata, sicuramente la colazione fatta al bar non è sempre salutare visto che si tende a consumare conetti farciti e cappuccini e non di certo si preferisce un piatto di frutta. Per il benessere dell’organismo è necessario prestare attenzione alla colazione preferendo alcuni alimenti rispetto ad altri. Segui i nostri consigli per una colazione sana senza ingrassare.

Tra i diversi alimenti si potrebbero preferire i cereali e in particolar modo l’avena, conosciuto e apprezzato già ai tempi degli antichi Greci e Romani. Un cereale molto conosciuto e consumato in passato proprio per le sue proprietà benefiche.

Sarebbe opportuno inserirla a tavola regolarmente e in particolar modo a colazione, se si vuole porre attenzione all’alimentazione sana e bilanciata.

L’avena è un cereale ricco in sostanze nutritive che sono davvero utili per chi vuole non solo perdere peso ma vuole prestare davvero attenzione all’alimentazione. Questo cereale è ricco in carboidrati, fibre, vitamine del gruppo B, sali minerali in particolar modo di calcio e ferro. Inoltre è un cereale che ha un basso indice glicemico e quindi sazia. Grazie a questi nutrienti apporta tantissimi benefici all’organismo, scopriamoli.

-Aiuta in caso di stitichezza. L’avena è un cereale che grazie alle fibre, fa aumentare il bolo fecale e di conseguenza favorisce l’evacuazione delle feci, liberando l’intestino. Se avete l’intestino pigro ecco qualche piccolo rimedio.

-Aumenta il senso di sazietà. Grazie alle fibre e ai carboidrati complessi, l’avena aumenta il senso di sazietà e quindi una buona soluzione se non si vuole tenere a bada la fame.

-Regola la funzionalità dell’intestino. L’avena grazie ai suoi nutrienti riesce ad eliminare le scorie e le tossine in eccesso.

-Regola il livello di colesterolo cattivo. Non solo le fibre ma anche gli amminoacidi contenuti nell’avena, mantengono a bada il colesterolo. Se si inserisce in una dieta sana ed equilibrata è davvero importante per il colesterolo.

Ma l’avena è un cereale importante nelle dieta perchè mette anche il buon umore e quindi potete iniziare la giornata con una carica in più inoltre e facilmente digeribile. Si consiglia di inserirla a colazione, l’avena potete acquistarla sotto forma di chicchi decorticati, che di fiocchi o farina. Non solo potete anche utilizzare il latte d’avena. Adesso che abbiamo le idee chiare sui possibili benefici di questo cereale adesso dobbiamo capire come servirla a colazione. Potete utilizzare la farina e la crusca due ingredienti base per poter preparare sia i biscotti che torte, ma anche i muffin.

Colazione con l’avena: ecco alcune ricette

1-Porridge con avena e frutta

Una ricetta non solo gustosa ma anche salutare. Il porridge ormai è conosciuto in Italia anche se è molto diffusa in tutta l’Europa soprattutto al nord. Con la video ricette riuscite a prepararlo anche voi a casa per la colazione.

2- Biscotti con avena

I biscotti con avena sono perfetti da gustare a colazione ma potete provare anche ad inzupparli un pò nel latte. Un dolce perfetto per iniziare la giornata con una colazione sana e soprattutto gustosa. Inoltre si aggiungono anche delle gocce di cioccolato che rendono ancora più gustosi questi biscotti. Ecco il video per realizzarli.

3-Muffin proteici all’avena

I muffin si sa che sono dei dolcetti morbidi e invitanti che piacciono a tutti, magari preparando con l’avena sarebbe molto meglio. Questo dolcetti sono perfetti sia a colazione che come spuntino di metà mattinata, sicuramente molto più salutari di merende confezionate. Ecco la ricetta perfetta, guardate il video tutorial.

4-Latte d’avena

Se volete invece del latte vaccino potete servire a colazione il latte d’avena, ecco come prepararlo a casa se non volete acquistare quello confezionato che trovate al supermercato.

L’avena quindi è un cereale importante che andrebbe inserito nella dieta regolarmente, non solo a colazione, ecco come gustarlo!