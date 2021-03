Scopriamo insieme che tempo farà oggi: arrivano le previsioni meteo in un dettagliato prospetto zona per zona.

Scopri insieme a noi che cosa il cielo ha riservato oggi a te e alla tua città.

Arrivano le previsioni meteo che ci faranno sapere se usciremo sotto il sole o ombrello alla mano. Consulta allora con noi le previsioni del tempo zona per zona per questo mercoledì di marzo.

Previsioni meteo per oggi: che tempo farà?

Il meteo ci mostra un leggero peggioramento. Ci si sveglierà infatti sotto il sole ma poi, ora dopo ora, peggiora sempre più, con precipitazioni in genere di debole intensità, più moderate soltanto sul sassarese orientale.

Scende la neve sui confini alpini.

Vediamo ora il prospetto meteo nel dettaglio zona per zona.

Previsioni meteo nord Italia

Se un cielo più nuvoloso interesserà il Nordovest, altrove prevale un cielo sereno.

Non si prevedono comunque precipitazioni se non alcune nevicate sui confini alpini e fino a zero metri.

Temperature massime attese tra i 10 gradi di Bolzano e i 14 di Torino e Bologna.

Previsioni meteo centro Italia

A parte qualche isolata precipitazione sui rilievi del frusinate e dell’aquilano, il cielo delle regioni centrali appare sereno.

Eccezione poi anche per la Sardegna dove il tempo tenderà a peggiorare nel corso del pomeriggio con qualche debole precipitazione. Scende poi la neve sopra i 1200 metri.

Qui le temperature massime saranno comprese tra i 9 gradi di l’Aquila e i 15 di Cagliari e Firenze.

Previsioni meteo sud Italia

Al mattino ci si sveglia sotto un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

Nel pomeriggio poi qualche nube in più potrà portare alcuni piovaschi in Campania e su potentino e cosentino.

Temperature massime che oscilleranno qui tra i 7 gradi di Potenza e i 15 di Palermo

Infine è giunto, come ogni giorno, il momento dell’aforisma, la frase celebre che abbiamo scelto per voi come ispirazione di questa nuova giornata: