Uomini e Donne oggi 16 marzo: Tina Cipollari e Gemma Galgani, lite in studio

Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 16 marzo: Gemma Galgani torna protagonista con la sfilata e Tina Cipollari la attacca.

Lite in arrivo tra Tina Cipollari e Gemma Galgani nella nuova puntata di Uomini e Donne? Nell’appuntamento di oggi, martedì 16 marzo, la protagonista dovrebbe essere Gemma Galgani anche se ancora non si sa quale puntata sarà trasmessa. Non essendoci anticipazioni ufficiali, tuttavia, supponiamo che la puntata di oggi dovrebbe essere quella registrata lo scorso 3 marzo.

Se così fosse, la puntata ripartirà proprio da Gemma Galgani che, come sempre, sarà la protgonista anche di una discussione con Tina Cipollari con cui non riesce ad andare d’accordo.

Gemma Galgani sfila a Uomini e Donne e scatena le critiche di Tina Cipollari

Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non c’è simpatia e, sicuramente, non nascerà nel corso della stagione. La dama di Torino è la protagonista del trono over di Uomini e Donne da più di dieci anni non è ancora riuscita a trovare l’amore della sua vita. Per Tina Cipollari, la colpa sarebbe del suo atteggiamento e, nella puntata di oggi che, salvo cambiamenti dell’ultima ora dovrebbe essere dedicata alla sfilata femminile con le dame che dovrebbero calarsi nei panni di una donna in grado di sedurre il proprio partner, Gemma scatenerà nuovamente le critiche della Cipollari.

Come fanno sapere le anticipazioni della registrazione pubblicate dal Vicolo delle News, Gemma, per riuscire a battere la concorrenza delle altre dame, proverà ad imitare charlize Theron nella pubblicità di un famoso profumo. Una scelta che scatenerà la reazione di Tina Cipollari che si scaglierà contro la dama prima ancora del suo ingresso in studio.

Sarà l’occasione per l’ennesimo battibecco tra Gemma e Tina che si sono scontrate già diverse volte nel corso della stagione anche con degli scherzi.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Gemma, parlando delle critice che riceve da Tina, ha dichiarato: “Per me l’intimità è legata indissolubilmente al sentimento. È il coronamento di un’emozione che nasce dal cuore, la conferma di qualcosa ricambiato totalmente. Non mi appartiene il sesso fine a stesso, come mero esercizio fisico senza amore. Qualche migliore dimostrazione del fatto che Tina non mi conosce affatto o peggio ancora, non vuole conoscermi!”.