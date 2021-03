Uomini e Donne chiude in Spagna: il crollo degli ascolti porta alla chiusura di Mujeres y hombres y viceversa.

Uomini e Donne chiude in Spagna. Mujeres y hombres y viceversa, la versione iberica del nostro Uomini e donne, a causa del crollo degli ascolti, chiude ufficialmente. A riportare la notizia è Tvblog secondo cui l’ultima puntata dello show iberico dedicato alla ricerca dell’amore andrà in onda il prossimo 25 marzo 2021.

Gli ascolti avevano portato prima ad un cambio di rete ed ora alla decisione di chiudere definitivamente il programma che non riesce più a conquistare l’attenzione del pubblico.

Crollano gli ascolti e Uomini e Donne chiude in Spagna

Mujeres y hombres y vicevers, la versione iberica di Uomini e donne, va in onda dal 2008. Come riferisce TvBlog, ha debuttato su Telecinco e, finora, sono state trasmesse circa 2400 puntate. Gli ascolti, tuttavia, sono diminuiti e, nell’ultimo periodo, avevano costretto i vertici della tv iberica ad una retrocessione da Telecinco (l’equivalente della nostra Canale 5) a Cuatro (la nostra Italia 1).

Anche tale passaggio, tuttavia, non ha avuto l’effetto sperato e il portale ‘La Vanguardia’riporta la notizia della decisione di Mediaset di chiudere ufficialmente il programma che, in Spagna, non ha lo stesso seguito che ha in Italia.

Su canale 5, il programma di Maria De Filippi che, negli anni, è riuscito a rinnovarlo introducendo prima la versione over che, nelle precedenti edizioni è stato più seguita del trono classico e poi con l’inserimento della formula mista, continua ad essere uno dei programmi più amati e seguiti della televisione italiana.

Da settembre, Uomini e donne va in onda con la formula mista che, prevede, nella stessa puntata, sia i tronisti del trono classico che, attualmente, sono Samantha, Massimiliano e Giacomo sia le dame e i cavalieri del trono over conquistando ascolti top. La puntata di ieri, ad esempio, è stata seguita da 3.148.000 spettatori con il 22.77% confermando l’attenzione che il pubblico riserva sempre al dating show di canale 5.

Protagonista indiscussa della maggior parte delle puntate è sicuramente Gemma Galgani che, nella puntata di oggi, spiazzerà il pubblico sfilando con un outfit particolare che scatenerà le critiche di Tina Cipollari.