Test: cosa vedi nella macchia d’inchiostro? Scopri i tuoi pensieri profondi

Cosa vedi nelle diverse macchie di inchiostro? Ogni macchia potrebbe farti pensare a qualcosa di specifico. Scopri cosa rivela di te.

Questo test psicologico è tratto da Psychobook, un libro di test e quiz in grado di far emergere i pensieri più profondi di ognuno di noi.

Il test delle macchie d’inchiostro è semplicissimo, dovete solo guardare ogni macchia e fare il punto su ciò che vedete, sotto ciascuna immagine abbiamo elencato diverse possibilità, scegliete quella che più vi rappresenta e leggete il profilo corrispondente.

Test: dimmi cosa vedi nella macchia e ti dirò chi sei

Ecco la prima immagine:

Cosa vedi nella macchia?

Un pollo arrosto: la tua vita attualmente potrebbe essere attanagliata dal dubbio, potresti non essere molto sicuro riguardo a quello che stai facendo, alle decisioni da prendere, ma nel complesso sei molto concentrato sui tuoi obiettivi e sui tuoi bisogni.

Un gatto dei cartoni animati che urla: Sei una persona orientata sul problem solving, hai molte idee e detesti quando il tuo parere non viene preso in considerazione. Sei molto abile a negoziare e a risolvere eventuali conflitti, sei una persona un pò troppo aggessiva.

Una donna senza volto, un giudice o una persona con la parrucca: L’impazienza è il tuo imperativo. I tuoi obiettivi sono spesso troppo surreali, impossibili da realizzare per te stesso e per chiunque. Dovresti essere più realistico.

Una donna che ha litigato con il marito: Sei il tipo di persona che ama la passione, che desidera che sia sempre ardente, sei un sentimentale che vive di amore disinvolto e travolgente.

Le mascelle di qualcuno sono tenute insieme da un paio di pinze: C’è chi vede anche questo in questa immagine, una bocca serrata. Se fai parte di queste persone sei fedele a te stesso, sempre e comunque i tuoi principi sono sacri e se a qualcuno non piace pazienza, non è affar tuo.

Un razzo o una torre: sei una persona molto precisa e molto professionale, a livello lavorativo godi di pieno rispetto, le tue lacune maggiori le vivi a livello lavorativo, dove hai maggiori problemi a far quadrare le cose.

Immagine n. 2

Se vedi…

Un uomo forte e muscoloso: sei una persona molto competitiva. Sempre pronto ad accettare una sfida anche quando hai grande probabilità di perderla, sei un vero combattivo e non molli mai.

Due arieti che inciampano sulla tua testa: se vedi qualcosa del genere in questa immagine significa che sei una persona con moltissima auto disciplina. Di te ci si può fidare ciecamente. Sei una persona che sa perfettamente cosa vuole e come ottenerla, sai anche cosa vogliono gli altri, l’unico tuo tallone di Achille è lo stress, sei una persona molto nervosa.

Uno Scorpione: Sei molto in sintonia con te stesso, desideri essere sempre al top, motivo per il quale potresti soffrire di disturbi legati all’ alimentazione o al sonno, risultato della tua grande sensibilità.

Un’aragosta o un gambero: sei romantico, dolce ma introspettivo e silenzioso. Non esterni molto quello che provi, sei ambiguo e questo perché la tua serenità per te viene al primo posto e hai paura che una relazione possa in qualche modo danneggiarla.

Tube di Falloppio: in questo momento sei fermo, a livello di vita privata e a livello professionale. La realtà si mostra al di sotto delle tue aspettative e questo ti delude moltissimo. Demotivata non riesci ad ottenere risultati soddisfacenti.

Immagine n. 3

Se vedi…

Due figure protese in avanti, possibilmente in preghiera: Sei una persona che gode di infinita pazienza. Sei metodico e pensi molto, punti sempre al massimo, tutto ciò che è al di sotto del massimo non viene minimamente preso in considerazione da te.

Una macchina da corsa o due piccoli animali pelosi, neonati o demoni: sicuramente sei dotato di una grande immaginazione. Sei una persona anche molto intuitiva e in grado di vedere il mondo con gli occhi degli altri, un grande dono.

Un dentista o un parrucchiere: sei una persona con una grande generosità. Ti preoccupi per tutti e sei molto sensibile. Sei una persona precisa e leale, onesta a qualunque prezzo. La tua trasparenza è nota e apprezzata, ti senti a tuo agio in ambienti semplici e tranquilli.

Una donna sdraiata con le gambe aperte: Sei un fantasista. La tua testa è sempre per aria, pensi, immagini, sogni. La cosa che desideri di più nella vita è l’equilibrio, nella vita dai molta importanza alle tue sensazioni a pelle, non sbagliano mai.

Due forze oscure che stanno per invadere una figura: hai il grande difetto di iniziare molte cose e di non finirne mai una. Lasci quasi tutto incompiuto. La tua vita è sempre un “work in progress”.

Immagine n. 4

Se vedi…

Uno scarafaggio o un insetto: Sei una persona che gode di successo. Lavori sodo e raggiungi i tuoi obiettivi. Stabilisci dei piani e li segui, sei una persona molto concreta.

Due struzzi faccia a faccia che indossano un boa di piume: sei molto chic e fashion, ami il glamour e la vita lussuosa. Conosci tutti i luoghi più in della città. Il tuo più grande nemico è te stesso, sei molto autocritico.

Due colibrì, con le ali che sbattono: ti piacciono le cose belle e ti adoperi per raggiungerle, toccarle, viverle il più possibile. Questo il tuo must.

Occhiali da sole, reggiseno o barba: sei una persona materialista. L’immagine è tutto, è importante apparire, vestirti bene, capelli perfetti, il tuo unico difetto è che spesso cerchi di compensare i tuoi problemi interni con le cose materiali, una macchina nuova o vestiti nuovi ti tirano su solo momentaneamente.

Uno scheletro o ossa: la tua vita è una giostra, le cose si ripetono sempre, come una ruota che gira. Temi che tutto finisca all’improvviso e pensi di dover correre maggiori rischi emotivi.

Una figura volante, un alieno tarchiato o una donna in bikini: sei una persona molto affidabile le tue abilità comunicative sono eccelse. Ti piace avere rapporti saldi con i tuoi amici, ti dispiace se capita che non li senti per un pò di tempo.

Immagine n. 5

Se vedi…

Un’orchidea o un uccello del paradiso: sei una persona con un grande fascino e molto premurosa. Sei sempre aperto a nuovi incontri perché sai che dagli altri puoi sempre imparare qualcosa e arricchirti.

Fiori pressati: la tua infanzia è stata caratterizzata da attenzioni e vizi, questa dose eccessiva di fiducia in te stesso ti rende oggi una persona che ha troppe aspettative su se stesso

Una falena, una farfalla o una libellula: sei una persona molto indipendente. Fai tutto da solo, non chiedi aiuto, te la cavi in ogni situazione, l’unica cosa che non sopporti è che ti venga detto cosa fare.

Eyes in the Dark with Blinkers: sei una persona che pensa costantemente, i pensieri fluttuano e non riesci a fermarli. Sei una persona eccessivamente analitica.

Questo test ha lo scopo di divertirti e intrattenerti e non sostituisce nessuna analisi medica.

Fonte ed interpretazione delle macchie di inchiostro ad opera di Will Hobson e Psychobook e riassunte in questo articolo.