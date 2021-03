Schiarire i capelli: come farlo in modo naturale senza stressare i capelli

Come schiarire i capelli in modo naturale. I prodotti giusti per averli sempre morbidi, il rimedio naturale per schiarirli in modo delicato.

Avere una chioma ricca di riflessi è un vezzo che molte donne amano concedersi all’arrivo della bella stagione, un modo per accogliere i raggi del sole ed immortalarli tra i capelli. I colpi di sole infatti sono da sempre il trattamento più richiesto ai parrucchieri, un modo per avere immediatamente delle ciocche più chiare del resto dei capelli che siano biondissime, nocciola o ramate.

Se non si vuol ricorrere all’opera professionale di un parrucchiere e si vuol schiarire leggermente i capelli, ci si potrà rivolgere ai rimedi naturali o a prodotti in commercio a base di ossigeno attivo ma in una percentuale davvero bassa che permetta una schiaritura del capello molto delicata senza stressare troppo i capelli. Scopri come far crescere i capelli fino a 6 centimetri in un mese.

Come regalare riflessi chiari ai capelli utilizzando i prodotti in commercio

Sebbene esistano in commercio veri e propri kit semi professionali per realizzare dei colpi di sole in casa, c’è chi preferisce affidarsi all’opera più delicata e ovviamente meno evidente di prodotti, quasi sempre spray che schiariscano i capelli naturali di qualche tono.

Come funzionano gli spray schiarenti

Gli spray schiarenti in commercio sono in grado di schiarire i capelli al massimo di 1-2 toni e possono essere utilizzati in modo semplice e veloce regalando l’effetto desiderato in pochi giorni.

La loro formulazione si basa essenzialmente su una percentuale molto bassa di perossido d’idrogeno che provoca una ‘decolorazione’ delicata e graduale.

Assieme all’ossigeno attivo, ogni casa cosmetica aggiunge altri ingredienti alla formulazione come la camomilla, la cheratina e arricchendo il prodotto.

Quando si sceglie di utilizzare questo tipo di prodotto schiarente si deve essere consapevoli di non riservare ai capelli un trattamento di cura e bellezza. Pur essendo dei prodotti abbastanza delicati, andranno comunque ad agire in minima parte come una comune decolorazione creando comunque un minimo stress alla fibra capillare. Se hai i capelli danneggiati ecco i consigli per mantenerli sani e come preparare un impacco miracoloso.

Come utilizzare al meglio gli spray schiarenti

Gli spray schiarenti di tipo commerciale, si utilizzano quasi tutti nello stesso modo. Dopo aver lavato e tamponato i capelli, si potrà vaporizzare il prodotto che verrà attivato in modo perfetto dal calore del phon.

Alcuni prodotti poi, consigliano l’applicazione prima dell’esposizione ai raggi solari.

Si potranno utilizzare i prodotti schiarenti su tutta la chioma o soltanto su alcune ciocche per creare un effetto cromatico più dinamico.

Come schiarire i capelli con prodotti naturali e un trattamento fai da te davvero semplice ed efficace

Utilizzare i rimedi naturali per schiarire i capelli

Se non si vuol ricorrere agli spray schiarenti a base di perossido d’idrogeno, si potranno utilizzare dei rimedi naturali che vadano ad utilizzare alcuni ingredienti contenenti una parte ‘acida’ che possa andare a detonalizzare il capello, il prodotto per eccellenza è senza dubbio il succo di limone, che potrà essere inserito nella formulazione di trattamenti schiarenti casalinghi.

Che si utilizzino prodotti schiarenti commerciali o naturali i capelli si schiariranno rispettando la tonalità naturale, quindi se si hanno i capelli tendenti al biondo dal chiaro al medio scuro la decolorazione regalerà riflessi molto chiari e luminosi, se si hanno i capelli castani, dal più chiaro al bruno, il risultato schiarente virerà sempre al ramato.

Se si vuol ottenere un risultato perfetto ci si dovrà sempre rivolgere ad un professionista del colore.

Come preparare una maschera schiarente e naturale per i capelli: il video tutorial

Scopriamo come preparare una maschera per capelli naturale e dall’effetto schiarente che regalerà alla chioma riflessi di luce e anche nutrimento.

La ricetta è stata formulata dalla bravissima naturopata e beauty blogger Martina Rodini e l’ingrediente schiarente sarà il succo di limone.

