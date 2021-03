Con tutte le chiusure dell’ultimo anno per molte di noi i tacchi sono diventati quasi impossibili da indossare. Con la bella stagione avanza l’idea di mostrarsi con qualcosa di nuovo ai piedi. Scopriamo i sandali bassi più cool del momento.

La scelta è ampia ma alla fine le proposte più desiderate dalle donne si contano sulle dita di una mano, o forse due. Vediamo oggi cinque ciabatte luxury da scegliere direttamente da internet nell’attesa che i negozi riaprano.

Da Gucci a Valentino quale modello di ciabatte scegliere

Tomaia in tessuto, rivestimento in pelle, suola in cuoio e logo in ottone. Le ciabattine di Gucci (nella prima immagine) entrano di diritto nelle più richieste della primavera – estate 2021. Il prezzo è di 520 euro. Valentino Garavani propone invece un sandalo slider Vlogo signature in vacchetta granata con accessorio in ottone effetto anticato. Totalmente made in Italy.

Suola in cuoio naturale, tacco rivestito in lamelle di cuoio blu Dorset, come la soletta e la fodera in capretto. Il modello Oran firmato Hermes è emblematico della Maison. Costano 495 euro e sono disponibili in ben quarantacinque varianti di colore e fantasia. Un classico da avere assolutamente.

Sono griffate Fendi le ciabattine con tomaia in agnello, rivestimento in pelle, punta tonda aperta e suola in cuoio in colore snow. Anche in questo caso, il prezzo è di 520 euro e si trovano sia sul sito ufficiale del brand che su MyTheresa. Sono perfette anche con quello che è il colore di stagione, come vi abbiamo raccontato qui.

Ad un budget più contenuto, 168 euro, Patrizia Pepe offre il sandalo flat infradito nella foto seguente. Pelle liscia senza cuciture, la decorazione tipica del brand, una fly dorata, è ben visibile sul lato esterno. Da indossare con abiti lunghi ed impalpabili ma andranno benissimo anche con shorts più casual. Da scegliere tra rosso, nero e bianco ma le misure stanno già finendo quindi meglio affrettarsi.

Come modelli di fascia alta la selezione è stata fatta, presto vi mostreremo anche opzioni a prezzi più bassi senza rinunciare al fashion. Ricordiamoci sempre che sognare non ha prezzo.

Silvia Zanchi