Scopri che cosa il nostro fidato oroscopo ha previsto oggi per i dodici segni dello zodiaco: ecco tutti i consigli ma anche gli eventuali avvertimenti.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Una giornata in cui i primi tre segni dello zodiaco verranno messi alla prova in vari modi: chi ne uscirà vincitore?

Oroscopo oggi Ariete

Pensa con la tua testa e non risulterai mai perdente: questo il mantra di oggi per tutti voi e, sebbene non sia la via più facile, pare essere la più vincente

Amore: 5

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Il buonsenso vince sul desiderio e così tenete ancora a freno la voglia di viaggiare ma si spera sia un’attesa breve.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Gemelli

Sapete mantenere un segreto? Qualcuno vi dubita e ciò rischia di farvi sentire oggi un po’ messe da parte.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Momento di crescita per i prossimi tre segni che però dovranno superare ancora qualche piccolo scoglio.

Oroscopo oggi Cancro

Il Covid di certo non aiuta a superare le lungaggini della burocrazia e così oggi metterete alla prova la vostra pazienza.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Coppia in risalita grazie a una spinta erotica che torna ad accendervi e vi fa sognare un domani migliore.

Amore: 7

Lavoro: 10

Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Divergenza di opinioni con il partner ma, per fortuna almeno sui fondamentali siete sulla stessa lunghezza d’onda

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

L’amore mette le ali a questo nuovo giorno e per i prossimi tre segni non resta che goderne a pieno.

Oroscopo oggi Bilancia

Sentite nell’aria il profumo della primavera e avete voglia di immergervi nel verde, abbracciare chi amate e condividere momenti speciali: peccato che occorrerà attendere anche quest’anno.

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Per tutti sembra un momento di blocco ma per voi invece la vita non è mai stata tanto frizzante, con un amore pronto a spiccare il volo sempre più.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Sagittario

L’amore oggi monopolizza la vostra giornata e vi regala non solo un cuore palpitante ma anche un inconfondibile sorriso

Amore: 10

Lavoro: 8

Saute: 10

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Le restrizioni die uste settimane vengono particolarmente accusati dai prossimi segni, tutti in cerca di libertà.

Oroscopo oggi Capricorno

La mancanza di cinema e teatro si fa sentire sempre più: per ora sopperite con la fantasia ma la cosa avrà durata breve.

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo oggi Acquario

Il vostro conto brilla oggi del consueto rosso rubino ma, in fin dei conti, anche questo fa parte di voi.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Questa primavera vi fa riscoprire, nei limiti del possibile, il contatto con Madre Natura: basta una passeggiata nel giardino vicino casa per ritrovare l’armonia

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.