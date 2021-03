Mocha Cheesecake: il dolce light che dona gusto e carica!

La Mocha Cheesecake sarà un dolce che conquisterà al primo assaggio. Un deliziosa e armoniosa unione di caffè e cioccolato da cui diventare dipendenti.

Amate i dolci al caffè e volete trovare un’alternativa ai classici a base di mascarpone? La Mocha Cheesecake è la ricetta giusta per voi. Un piacevole connubio di caffè e cioccolato in una farcitura cremosa, un dolce perfetto da gustare a colazione, per merenda o quando ci si vuol concedere una pausa piacevole durante la giornata.

La Mocha Cheesecake sarà perfetta da gustare nella prossima stagione primaverile perché da gustare fresca, perfetta per chi ama le ricette leggere, sane e senza zuccheri aggiunti. Un dolce bellissimo da guardare e ottimo anche per festeggiare un evento, scopriamo come prepararlo.

Mocha Cheesecake: gli ingredienti e la ricetta

La ricetta della Mocha Cheesecake è stata creata dalla food blogger arianna.fit_life e sarà davvero semplice e veloce da preparare e avrà un sapore davvero speciale:

“… una base intensa e friabile, uno strato cremoso al cioccolato, un cuore di geele al caffè ed infine una delicata crema al latte … quattro strati, tre consisenze, una scioglievolezza unica e un sapore speciale! “

SANA E LEGGERA

SENZA ZUCHERO

RIDOTTO CONTENUTO DI GRASSI E CARBOIDRATI

SENZA LATTOSIO

ADATTABILE PER SENZA GLUTINE (utilizzando frollini gluten free)

LA GIUSTA CARICA DI CUI HAI BISOGNO

Ingredienti e procedimento

“Inizia preparando lo strato centrare le geele al caffè: unisci 3gr di gelatina alimentare (ammollata e strizzata) a •125gr di caffè caldo dolcificato a piacere. (puoi utilizzare anche metà acqua e metà caffè), lascia sciogliere la gelatina mescolando e versa in un coppapasta (avendo cura di chiuderlo con la pellicola dal fondo,altrimenti uscirà, riponi in frigo e lascia rapprendere.

-ora trita finemente 50g di frollini extra dark proteici (o quelli che preferisci) e aggiungi 20gr di margarina vegetale fusa per una consistenza “sabbia bagnata” e compatta la base in un coppapasta (e riponi in freezer

-nel frattempo porta sul fuoco •50ml di latte vegetale e sciogli all’interno •1 foglio di gelatina alimentare (ammollata e strizzata)

-lascia raffreddare e unisci •90g di panna vegetale montata non zuccherata ,•50g di philadelphiaitalia senza lattosio ,mescola bene e dividi il composto esattamente a metà (circa 80gr l’uno)

-aggiungi al primo •10g di crema proteica alla nocciola e 5ml di acqua calda nel qualche avrai sciolto 1/2 cucchiaino di caffè solubile, amalgama e versa sulla base ormai fredda.

-lascia solificare 1h in frigo.

-a questo punto il disco di gelatina al caffè si sarà rappreso, adagialo al centro e ricopri con la metà di crema bianca avanzata in precedenza.

-lascia in frigo almeno 6h e gusta ad occhi chiusi”

Un post condiviso da | (@arianna.fit_life)

