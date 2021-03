Manuela Suma, costumista e stilista, moglie di Nicola Savino e appassionata di musica. Carriera, vita privata e Instagram.

Nicola Savino, sotto i riflettori sempre impeccabile, gioviale e posato, il merito è anche di una tranquillità nella vita privata. Padre esemplare, marito attento e premuroso. Sposato con Manuela Suma porta avanti il legame familiare con riservatezza: senza nascondersi, ma adoperando la giusta premura per evitare di spiattellare in pubblica piazza il proprio privato.

Entrambi sono molto attivi sui social, motivo per cui vengono fuori particolari inediti in un contesto normale: dalla località delle vacanze agli scatti in casa, piccoli sprazzi di quotidianità decisi autorevolmente e consapevolmente. La sobrietà alla base della condivisione: dentro e fuori i social.

Chi è Manuela Suma, moglie di Nicola Savino

Dal loro amore è nata la figlia Matilda. Manuela, inoltre, ha conosciuto Nicola ai tempi in cui entrambi lavoravano a Radio Deejay: “One nation, one station, one love”. Non è solo un claim, ma una certezza.

Lei ha sempre avuto la passione per la moda ed è riuscita a ritagliarsi un proprio spazio in questo mondo così vasto e ricco di possibilità: oltre a curare l’aspetto estetico – sul piano del vestiario – per alcuni vip, è ideatrice, fondatrice e produttrice di “Beachside”: un brand di costumi che, specialmente in estate, va per la maggiore. Le principali creazioni sono state indossate da molte donne del jet-set italiano: da Alessia Marcuzzi a Mia Ceran, fino a Filippa Lagerback ed Elena Santarelli.

Carriera e vita privata

L’aspetto lavorativo è molto presente nella vita della coppia, ma con Matilda formano una famiglia unita che ha preso forma nel 2009 con l’unione in matrimonio per poi svilupparsi in una coesione e complicità invidiabile.

La stessa Suma ha preso parte ai dj-set casalinghi di Nicola Savino durante la pandemia da COVID-19: un modo come un altro per essere vicini e spalleggiarsi l’un l’altro. Il segreto di ciascuna relazione duratura. La loro non fa eccezione, o forse sì, in tempi in cui quasi niente dura abbastanza per vivere appieno ogni emozione.