I Maneskin non si fermano più: pubblicano la genesi di “Zitti e buoni” e mettono a segno un altro trionfo con il disco d’oro.

I Maneskin non si fermano più. La band romana formata da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2021 pubblica il video che mostra la genesi di “Zitti e buoni”, il brano con cui hanno trionfato sul palco del Teatro Ariston e con cui hanno portato a casa un altro trionfo.

In attesa di conquistare i fans con il nuovo album “Teatro d’ira – Vol. 1”, disponibile dal 19 marzo, i Maneskin si godono l’ennesimo successo.

I Maneskin conquistano il disco d’oro con Zitti e Buoni

Su Instagram, i Maneskin conquistano il disco d’oro di “Zitti e buoni” e regalano la genesi del brano con cui hanno trionfato al Festival di Sanremo 2021 pubblicando il video della prima incisione.

“Zitti e Buoni. Disco d’oro. Grazie mille”, scrivono Victoria, Damiano, Thomas ed Ethan sui social ringraziando i fans che li seguono sempre con tantissimo affetto e a cui Damiano David ha rivolto anche un appello.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Il video che mostra la nascita del brano “Zitti e buoni” con cui hanno rivoluzionato il palco del Teatro Ariston portando a Sanremo un brano rock il cui testo era stato scritto prima che i Maneskin diventassero famosi e a cui hanno poi lavorato in seguito, ha poi scatenato l’entusiasmo dei fans.

Il filmato in cui Damiano David è in sala di registrazione e che viene poi raggiunto da una Victoria De Angelis super entusiasta per la performance dell’amico, ha collezionato 800mila visualizzazioni e migliaia di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

La band romana è una felice realtà della musica italiana ed esortano i loro coetanei a credere nei propri sogni: “Soprattutto in tempi così difficili, le passioni devono trasformarsi in creatività. Siamo passati in pochi anni da suonare per le strade e vincere davanti a milioni di persone“, raccontano come si legge su Famiglia Cristiana.