Scopri qual è la fissazione che ti contraddistingue e che non sai ancora di avere. La risposta delle stelle in base al tuo segno zodiacale.

Ognuno di noi ha delle piccole o grandi fissazioni. Bisogni che ci si porta dentro e che si sente il bisogno di appagare per poter vivere in modo soddisfacente. A volte si tratta di piccole manie, di pensieri frequenti e a volte di vere e proprie fissazioni. Queste ultime, se non ben gestite possono rappresentare una certa fonte di stress, causando ansia e nervosismo qualora non vengono esaudite come si vorrebbe.

Imparare a riconoscerle, quindi, può essere importante al fine di dar modo di capire quando ci si trova nel bel mezzo di una fissa e quando è il caso di imparare a gestirla in modo che da tale si trasformi in un punto di forza. Oggi, quindi, dopo aver visto qual è la dieta primaverile più adatta ai vari segni zodiacali, scopriremo qual è la fissazione più grande per ognuno di noi.

La tua più grande fissazione secondo le stelle

Ariete – La mancanza di tempo

Il tuo essere sempre di corsa e avere tante cose da fare, ti fa sentire sempre come se il tempo a disposizione non fosse mai sufficiente. Un pensiero che alcune volte finisce per tramutarsi in una vera e propria ossessione. Quando accade tendi a diventare nervosa, ad agire di fretta e senza pensare e ad evitare passaggi anche importanti di ciò che stai facendo ma che sul momento reputi sacrificabili. L’unico modo che hai per cambiare questo modus operandi è quello di imparare a gestire la tua ansia da prestazione. Prendere meno impegni e concentrarti su quelli che hai più per godere di ciò che fai che per arrivare sempre prima, ti insegnerà pian piano l’arte del fare le cose con calma e del padroneggiare il tempo. Un traguardo che una volta raggiunto ti renderà più serena e addirittura più efficiente.

Toro – Il bisogno di sicurezza

Se c’è una cosa della quale hai un tale bisogno da poter trascendere nella fissazione, questa è la sicurezza. Che si tratti del sentirti sicura a casa, in una relazione o quando sei in viaggio, questo è il tuo pensiero primario. Pensiero che ti accompagna in ogni situazione e che alle volte può farsi imperante al punto da renderti nervosa. La verità è che sei così in grado di superare eventuali ostacoli da non aver alcun bisogno di cercare sempre una tua zona di comfort. Anzi, si può dire che a volte, spingerti un po’ più in là può rappresentare un modo per crescere e sviluppare un’inventiva della quale andar fiera. Tutte cose che nella vita ti serviranno molto più dei programmi che sei solita fare per non uscire mai dal tracciato.

Gemelli – La paura della noia

In generale si potrebbe dire che tu non sia una persona con delle vere fissazioni. Hai però una sorta di ossessione che il più delle volte può portare a fissarti sulle cose in modo eccessivo. E si tratta della paura di annoiarti. Paura che ti spinge a cercare sempre la compagnia degli altri e la possibilità di aver sempre qualcosa di nuovo da fare. Iniziare a lavorare su questo problema, capire cosa temi davvero e affrontarlo ti mostrerà che la annoiarsi, dopotutto, non è così terribile. Nella maggior parte dei casi è infatti un processo che spinge la fantasia a mettersi in moto e che di conseguenza può renderti più brillante e maggiormente in grado di affrontare ogni situazione una certa calma interiore. Quella di cui hai bisogno per vivere bene.

Cancro – Il passato

Tra i segni dello zodiaco tu sei senza alcun dubbio la più nostalgica. Per te, il passato rappresenta una fase così importante da dover essere ricordato per sempre. In particolar modo tendi a legarti in modo indissolubile con i ricordi d’infanzia. Sebbene un po’ di nostalgia abbia quel dolce amaro che per alcune persone è positivo, nel tuo caso spesso tende a sfociare in una vera e propria fissazione. E quando ciò accade, finisci con il voler riproporre scenari ormai andati ed impossibili da ricreare. Per questo motivo, dovresti lavorare a fondo su di te. In questo modo riuscirai a vivere meglio il tuo presente, godendo dei ricordi per ciò che rappresentano e senza che si trasformino in un’ossessione in grado di minare la serenità del tuo presente.

Leone – Il timore di non essere vista

Il tuo bisogno di farti notare e di essere sempre al centro dell’attenzione fa di te una persona sempre in primo piano e che nella vita sa come raggiungere i propri obiettivi. A volte, però, il tuo timore di non essere vista quanto vorresti si fa così grande da mettere in ombra tutto il resto. Ciò ti porta a diventare quasi ossessionata dall’idea che gli altri hanno di te. E la cosa rischia di farti perdere di vista tutto il resto. Per evitare che ciò avvenga hai bisogno di centrarti e di ripartire da te. Imparando a farlo nel modo corretto, scoprirai di vivere meglio con te stessa e di poter fare a meno dell’approvazione totale degli altri. E tutto senza comunque perdere le priorità che il tuo modo di agire sono solite portarti. Si tratta più in generale di vivere le cose con più serenità.

Vergine – L’ordine

Che tu sia una persona precisina è così evidente che non vale neanche la pena ribadirlo. Questo tuo modo di essere è essenzialmente un pregio visto che ti aiuta a fare tutto con grande precisione. C’è però un piccolo aspetto che ogni tanto ti sfugge di mano e che rischia di tramutarsi in una fissazione difficile da gestire e si tratta della tua fissazione per l’ordine. Hai talmente tanto bisogno che tutto sia sempre come deve essere e che segua un suo ordine cronologico, da diventare nervosa se ciò non avviene. Imparare a gestire l’imprevisto, però, potrebbe offrirti molto più di quanto pensi. In primo luogo, infatti, ti consentirebbe di vivere con meno ansia e di non andare in panico quando le cose sembrano non andare come avevi preventivato. Un punto di forza in più che non può farti che bene e che ti renderebbe ancor più efficiente in tutto quello che fai.

