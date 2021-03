Incidente all’Isola dei Famosi 2021 durante la prima puntata: Roberto Ciufoli si fa male e non raggiunge la spiaggia per i controlli medici.

Primo incidente all’Isola dei Famosi 2021. Durante la prima puntata, Roberto Ciufoli si è fatto male durante la prima prova immunità. Il gruppo dei naufraghi è stato diviso in due gruppi: i Buriños di cui fanno parte Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Awed, Vera Gemma, Daniela Martani e Francesca Lodo e i Rafinados con Elisa Isoardi, Angela Melillo, Ferdinando Guglielmotti, Drusilla Gucci, Akash Kumar e Roberto Ciufoli.

Durante la prima puntata della quindicesima edizione dell’Isola che è stata aperta da Ilary Blasi con il saluto ad Alessia Marcuzzi, l’inviato Massimiliano Rosolino ha raccontato la prima prova immunità che è stata sostenuta dai due gruppi. durante tale prova, Ciufoli sarebbe stato colpito involontoriamente da Akash Kumar facendosi male ad una spalla.

Roberto Ciufoli non raggiunge l’Isola dei Famosi 2021 per un incidente: necessari i controlli medici

Un infortunio alla spalla ha fermato Roberto Ciufoli che, prima di raggiungere la spiaggia dell’Isola dei Famosi 2021 sarà sottoposto ad una serie di controlli medici per verificare che sia tutto a posto.

“Roberto si è fatto male. Credo si sia fatto male nel tuffo. Gli stanno dando un’occhiata”, ha spiegato Rosolino durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 durante la quale Ubaldo Lanzo ha fatto una strana richiesta ad Ilary Blasi.

Inizialmente si pensava ad un taglio alla testa, ma a chiarire tutto è stato lo stesso Ciufoli quando ha raggiunto gli altri naufraghi. “Mi sono fatto male alla spalla”, ha poi chiarito l’attore che non ha potuto raggiungere la spiaggia per potersi sottoporre ad una serie di controlli medici prima d’iniziare ufficialmente l’avventura.

“Roberto è rientrato, lo hanno un po’ sistemato per entrare in Palapa ma prima di rientrare in gioco dovrà fare un checkup medico. Per questa sera non raggiungerà la spiaggia”, ha chiarito ancora l’inviato Massimiliano Rosolino.

L’avventura di Ciufoli all’Isola dei Famosi 2021, dunque, comincerà solo quando ci sarà il via libera dei medici. Giovedì 18 marzo, giorno della messa in onda della seconda puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, dunque, Ciufoli ci sarà?