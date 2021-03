Federico Piccinato, chi è l’ex fidanzato di Sonia Lorenzini? Tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, altezza, vita privata

Federico Piccinato è uno sportivo ex portiere professionista, ragazzo immagine e modello. Ha partecipato all’edizione del 2016/2017 del programma Uomini e Donne dove ha conosciuto l’ex fidanzata Sonia Lorenzini. La coppia si è lasciata nella primavera 2020 dopo due anni di convivenza.

Nome : Federico Piccinato

: Federico Piccinato Età: 33 anni

33 anni Data di nascita: 1987

1987 Segno Zodiacale: Bilancia

Bilancia Luogo di nascita: Villafranca di Verona ( Verona)

Verona) Altezza: 1,80 cm

1,80 cm Peso: 83 kg

83 kg Tatuaggi: Federico ha il corpo pieno di tatuaggi. Sul petto ha un’aquila e un’ancora e sul collo la data 1947, le braccia presentano disegni vari, ha una farfalla sullo stomaco, due gheisce con simboli sulle gambe, una cavigliera nera e tanti altri.

Federico ha il corpo pieno di tatuaggi. Sul petto ha un’aquila e un’ancora e sul collo la data 1947, le braccia presentano disegni vari, ha una farfalla sullo stomaco, due gheisce con simboli sulle gambe, una cavigliera nera e tanti altri. Profilo Instagram Ufficiale: @federico_piccinato

Federico Piccinato: biografia e vita privata

Federico Piccinato è nato a Villafranca di Verona nel 1987 ed è del segno zodiacale della bilancia. La sua vita è stata caratterizzata dalla passione per la musica e per lo sport. Quando è entrato nel mondo della televisione è venuto a contatto con personaggi noti come Andrea Damante e Giulia De Lellis (molto amica di Sonia Lorenzini). Di Federico è noto il suo desiderio di sfondare nel mondo del calcio professionistico soprattutto fare il portiere, sogno mai realizzatosi per diverse problematiche mai realmente chiarite. Ragazzo molto determinato, se nel calcio non sembra essere riuscito a sfondare, Federico si dedica alla carriera da modello e nel mondo della musica come deejay approdando nei locali più gettonati del Nord-Est Italia.

Federico Piccinato: l’esperienza a Uomini e Donne e Sonia Lorenzini

Nel 2016 Federico raggiunge la notorietà nel piccolo schermo per aver partecipato come corteggiatore di Sonia Lorenzini ad Uomini e Donne di Canale 5. Alla fine del programma comunque Sonia sceglie l’ex Emanuele Mauti, che aveva preso parte al programma per riconquistarla. Sonia ed Emanuele iniziano così a convivere in quel di Verona, ma dopo qualche tempo la storia d’amore va a rotoli. Ed è qui che subentra Federico. Difatti la Lorenzini successivamente riprende i contatti proprio con Piccinato, che diventa in questo modo il suo nuovo ragazzo. La relazione dura tre anni (di cui due di convivenza) per poi lasciarsi anche loro. I paparazzi poi sorprendono lei in compagnia dl cantante Eros Ramazzotti ma la notizia del presunto flirt con il cantante vengono subito smentiti.

Sonia Lorenzini è tornata a parlare della fine della storia d’amore con Federico Piccinato durante la sua esperienza dentro la casa del Grande Fratello Vip 2020. Quella che l’ex tronista di Uomini e Donne ha vissuto con Federico è stata una storia importante, ma che è finita lasciando l’amaro in bocca alla Lorenzini che, durante i primi giorni di permanenza nella casa, ha raccontato di non aver mai sentito dire all’ex fidanzato un “ti amo”. Però La Lorenzini non sembra aver dimenticato Piccinato, difatti sempre dentro la casa del Grande Fratello Vip aveva dichiarato: “Lui è ancora qua (indica il cuore, ndr) forse lo sto capendo adesso… non l’ho ancora dimenticato. Per me lui era tutto, nonostante non fosse una persona che mi dava però lui era lui…”.

Federico Piccinato: carriera lavorativa

Federico Piccinato è un ex portiere della Roverbellese. Il suo sogno di diventare giocatore professionista si è infranto a causa di una serie di problematiche della cui natura il ragazzo non ha mai voluto parlare.

Prima del suo ingresso nel mondo della televisione Federico è stato molto attivo nel campo lavorativo soprattutto come dj. La sua passione per la musica lo ha portato ad essere uno dei più famosi clubber del nord-est Italia. Grazie al suo fisico ha lavorato anche come modello e ragazzo immagine. Ha partecipato al programma Uomini e Donne nell’edizione 2016/2017 dove si è fatto conoscere per il suo fascino e bellezza. Grazie al successo riscosso è diventato molto popolare sui vari social soprattutto su Instagram dove vanta 172 mila followers.