Damiano David dei Maneskin, messaggio ai fan: “Il primo che dice che sono bravo…”

Damiano David dei Maneskin manda un messaggio ai fans attraverso i social: “Il primo che dice che sono bravo e non bello vince…”.

Damiano David, insieme ai compagni Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio con cui forma il gruppo dei Maneskin, si sta godendo la vittoria al Festival di Sanremo 2021. Il trionfo sul palco del Teatro Ariston ha regalato ancora più popolarità al gruppo romano che, in pochi anni, è diventato una felice realtà della musica italiana.

Il profilo Instagram di Damiano David è stato preso letteralmente d’assalto e, nel momento in cui scriviamo, è seguito da 917mila followers. Sono tantissimi i commenti che i fans stanno scrivendo sotto le sue foto. Oltre ai complimenti per la vittoria sul palco del 71esimo Festival e per la meravigliosa voce con cui è capace di cantare generi diversi, Damiano David sta ricevendo anche messaggi inerenti alla sua bellezza.

A tal proposito, il cantante, su Instagram, ha pubblicato alcune storie in cui ha chiesto ufficialmente ai fans di non scrivergli più che è bello.

Damiano David dei Maneskin: “Vince 20 punti amicizia chi dice che sono bravo e non bello”

Senza alcuna polemica, Damiano David chiede ai fans di non dire più che è bello. Il cantante dei Maneskin, pur apprezzando i complimenti che gli stanno facendo, preferirebbe sentirsi dire che è bravo.

“Ciao ragazzi sono fermo in macchina, non sto guidando. Faccio questa storia non per essere polemico, lungi da me essere polemico, ma oggi, chi dice che sono bravo invece che sono bello, vince 20 punti amicizia”, afferma il cantante.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchi, dopo la vittoria a Sanremo 2021, hanno rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni. Damiano, sulla passione per il canto, ha detto:

“Mi è sempre piaciuto cantare, ma facevo pallacanestro a livello agonistico e non avevo tempo e non avevo tempo per la musica. Inoltre, un po’ mi frenava il fatto di non sapere trovare uno strumento e di non trovare qualcuno con cui suonare. Poi, a scuola, ho trovato loro (Victoria De Angelis e Thomas Raggi ndr). Avevo già cantato con Vic quando eravamo piccolini, ma era durata poco perchè stavo cambiando voce e un po’ stonavo”.

“Non era bravo a 14 anni, ma era meglio di tanti amici a cui avevo chiesto di cantare, poi il gruppo si è sciolto. In seguito, io e Thomas abbiamo formato un’altra band con una cantante molto brava, ma abitava troppo lontano da noi e ha lasciato. Quando stavamo pensando se continuare o mollare tutto, Damiano mi ha contattato, abbiamo fatto una prova ed era diventato bravissimo”, ha aggiunto Victoria.