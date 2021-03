Qual è il numero ideale di rapporti sessuali giornalieri per una coppia?

Qual é la frequenza dei vostri rapporti sessuali? Esiste un numero ideale di rapporti sessuali quotidiani per una vita sessuale soddisfacente?

Per una coppia la componente sessuale è una chiave importante. Fare l’amore è il cemento della coppia per almeno 8 motivi. Al di là dell’importanza del fare l’amore un altro aspetto che spesso viene preso in considerazione è la frequenza. Quante volte in un mese si dovrebbe fare l’amore? Esiste un numero ideale?

Quante volte dovresti fare l’amore ogni giorno?

In fatto di sessualità, ognuno ha le proprie aspettative, emozioni e bisogni. Se ti sei mai chiesto quale sia la frequenza sessuale ideale di una coppia felice dovresti fare alcune valutazioni.

Innanzitutto bisogna precisare che ogni persona ha le proprie aspettative in fatto di rapporti sessuali e nella coppia i due partner dovrebbero trovare un punto di incontro tra le esigenze di entrambi in modo da essere entrambi soddisfatti.

Detto questo se siete curiosi di sapere se esiste un numero ideale, bisognerebbe prendere in considerazione diversi fattori.

Secondo un’esperta, Sandra Saint-Aimé, sessuologa e terapista di coppia, le statistiche suggeriscono che il numero di rapporti sessuali ideale è in media 2 o 3 rapporti sessuali a settimana. Questa statistica potrebbe differire a seconda del Paese o delle aspettative personali.

Anche l’esperta precisa che il numero non conta, conta piuttosto riuscire a dare e ricevere piacere nella coppia e trovare una propria frequenza ideale all’interno della propria relazione. Nonostante questo la coppia sessualmente tende a cercare rassicurazioni e per questo si pone delle domande.

In risposta a queste domande abbiamo scoperto un dato molto interessante. Sebbene la frequenza sessuale media venga stimata solitamente su base settimanale, con nostra sorpresa abbiamo scoperto una stima su base giornaliera.

Secondo la dottoressa Marie Veluire, ginecologa e sessuologa ostetrica: “Alcune coppie molto felici sono solite fare l’amore due volte al mattino e due la sera“.

Questo dato può variare in base a diversi fattori, per esempio la libido, il desiderio sessuale, gli obblighi quotidiani, l’età dei figli ecc.

Ci sono casi in cui i partner vivono una condizione di ipersessualità e hanno una vera e propria dipendenza dai rapporti sessuali e in assenza di un rapporto di coppia o in concomitanza ricorrono alla pratica dell’auto erotismo anche più di 10-15 volte al giorno.

Questi esperti ci dimostrano attraverso le loro testimonianze che la sessualità nella coppia è un dato estremamente variabile.

Si pensi per esempio che una ricerca dell’institut Kinsey ha dimostrato che la frequenza dipenderebbe dall’età dei partner all’interno della coppia con una media di:

più di 2 volte a settimana tra i 18-29 anni , 122 volte l’anno

, 122 volte l’anno dai 30 anni la media scenderebbe a 86 volte l’anno.

la media scenderebbe a volte l’anno. questo dato precipita dopo i 40 anni, con 86-69 rapporti intimi all’anno.

Ovviamente questo non significa che invecchiare significa necessariamente fare meno l’amore. Torniamo nuovamente a precisare che ogni coppia è unica e la quantità non sostituisce la qualità.

Fare l’amore non si limita all’atto della penetrazione: la tenerezza, baci carezze, coccole sono spesso molto più importanti della relazione sessuale.

Se vi state ponendo delle domande sulla vostra vita sessuale, speriamo di avervi aiutato a comprendere che fare l’amore più spesso è un valore relativo. Il concetto di normalità non rientra nel contesto dell’amore.