Carolina Rey, chi è: età, altezza, peso, carriera e vita privata

Carolina Rey, chi è la conduttrice e attrice italiana? Età, altezza, peso, carriera, vita privata, curiosità e tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Carolina Rey è un’attrice e conduttrice italiana, volto di punta di Rai Gulp e che ha continuato la sua carriera sulle reti Rai approdando anche su Raide. Bellissima, con un sorriso che conquista il pubblico, Carolina a settembre 2020 ha deciso di sfoggiare anche le sue doti canore partecipando a Tale e Quale Show ma chi è davvero Carolina Rey? Andiamo a scoprire tutto su di lei.

Carolina Rey: età, altezza, peso e vita privata

Nome: Carolina Rey

Carolina Rey Data di nascita: 7 Ottobre 1991

7 Ottobre 1991 Età: 28 Anni

28 Anni Segno zodiacale: Bilancia

Bilancia Professione: Attrice, Cantante, Conduttrice

Attrice, Cantante, Conduttrice Luogo di nascita: Roma

Roma Altezza: 167 cm



Peso: Informazione non disponibile

Informazione non disponibile Tatuaggi: Carolina non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo

Carolina non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo Profilo Instagram ufficiale: @ carolinarey91

Carolina Rey nasce a Roma il 7 ottobre 1991. Amante della musica e della recitazione sin da bambina, comincia a studiare quando ha solo 12 anni affinando il suo talento canoro.

Carolina è molto attiva sui social dove pubblica spesso non solo foto di se stessa, ma anche di suo figlio è nato dall’amore con il produttore cinematografio Roberto Cipullo, più grande di lei di 20 anni.

La carriera

Conduttrice e volto di punta di Rai Gulp, debutta quando ha solo 12 anni al teatro Due Pini di Roma con Romeo e Giulietta e successivamente con Jesus Christ Superstar. Nel 2006 prende parte alla trasmissione Cominciamo bene su Rai 3 come opinionista e nel 2011 partecipa alla fiction di Raiuno “Un medico in famiglia”. Nel 2013 è la conduttrice del programma Tiggì Gulp in diretta tutti i giorni su Rai Gulp.

Sempre su Rai Gulp conduce poi i programmi Versus e Ricette a colori. Nel 2016 approda a Mediaset dove affianca Alessandro Cecchi Paone e Vincenzo Venuto nel programma scientifico in prima serata “La settima porta” in onda su Rete 4.

Nell’estate del 2017 torna in Rai come inviata per La vita in diretta estate. Su Raidue, nel 2019, conduce poi la trasmissione musicale “Un palco per due” con Lorenzo Baglioni. A marzo 2020, su Sky Arte, conduce lo speciale Ulisse, l’arte e il mito e a settembre 2020 è una concorrente di Tale e Quale show.

Ha anche cantato il brano Sconnessi, colonna sonore del film dal titolo omonimo e nel 2019 ha scritto e inciso il brano Compromessi sposi per l’omonimo film di Francesco Miccichè.

La malattia

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, Carolina Rey ha dichiarato di avere dei problemi con la tiroide. “Soffro di un disturbo alla tiroide da quando sono adolescente. Rischiavo di perdere il bambino e ho passato l’intera gravidanza immobile a letto, con i medici che non potevano neanche assicurarmi che sarebbe finita bene. Mi alzavo solo per andare in bagno”, ha detto la conduttrice.