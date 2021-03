Uomini e Donne oggi, anticipazioni 15 marzo: quale puntata andrà in onda? Chi saranno i protagonisti? Gemma Galgani pronta a regalare colpi di scena.

Quale puntata di Uomini e Donne sarà trasmessa oggi, lunedì 15 marzo? Chi saranno i protagonisti del primo appuntamento con la nuova settimana di Uomini e donne? Le anticipazioni non ci sono ancora, ma Gemma Galgani potrebbe dare il via ad una settimana ricca di novità.

La puntata di venerdì scorso si è conclusa con l’addio di Roberto. Il cavaliere è stato smascherato da Maria De Filippi che ha mandato in onda dei filmati registrati dallo stesso Roberto e che provavano la presenza di una donna al suo fianco nonostante si fosse professato single. C’è stato, poi, spazio per il nuovo tronista Giacomo e per il confronto tra Alessandro e Maria Tona. Cosa accadrà, invece, nella puntata di oggi?

Uomini e Donne oggi 15 marzo: la settimana si apre con la sfilata?

La puntata di oggi potrebbe essere il seguito di quella che si è conclusa venerdì e di cui non ci sono affermazioni. Potrebbero così trovare spazio altri protagonisti del trono over come il nuovo cavaliere Luca che ha conquistato i complimenti di Gemma. Tuttavia, la puntata di oggi potrebbe essere dedicata alla prima parte di quella registrata lo scorso 3 marzo e che, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, è stato dedicata alla sfilata femminile.

Se la redazione di Uomini e Donne dovesse decidere di ripartire da questo momento, la grande protagonista della puntata di oggi sarebbe Gemma Galgani che, dopo aver partecipato a C’è posta per te insieme a Belen Rodriguez che ha stupito tutti indossanto un abito trasparente, per ringraziare Maria De Filippi che l’ha aiutata a realizzare un sogno, le ha scritto un bellissimo messaggio.

Se dunque oggi dovesse andare in onda la prima parte della puntata registrata lo scorso 3 marzo, il pubblico di Uomini e donne assisterà alla sfilata femminile con Gemma che imiterà Charlize Theron scatenando le critiche di Tina Cipollari. A vincere la sfilata, tuttavia, non sarà lei, ma Sabina Ricci in versione segretaria.