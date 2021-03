Ubaldo Lanzo chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Ubaldo Lanzo chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e curiosità sul cromatologo più famoso della tv.

Ubaldo Lanzo è stato scelto da Ilary Blasi per essere uno dei nuovi concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Ubaldo non è affatto un volto nuovo al pubblico del piccolo schermo. In quanto ha preso parte all’ultima edizione di CR 4 – La Repubblica delle donne, lo show condotto da Piero Chiambretti.

Nome: Ubaldo Lanzo

Età: 48 anni

Data di nascita: 30 settembre 1972

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Cromatologo

Luogo di nascita: sconosciuto

Altezza: sconosciuto

Peso: sconosciuto

Tatuaggi: nessuno

Ubaldo Lanzo: chi è il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi

Ubaldo Lanzo è noto al pubblico del piccolo schermo per essere stato uno dei protagonisti di CR 4- La Repubblica delle donne, il programma condotto da Piero Chiambretti prima che entrasse al timone di Tika Taka. Ubaldo è nato il 30 settembre e fa parte della classe del 1972. Tra le sue passioni c’è sicuramente quella della moda. Tant’è che sperimenta sempre uno stile eccentrico e mai banale. Non solo per quello che riguarda il suo vestiario, ma anche per i suoi capelli.

La sua formazione inizia con le suore per poi approdare al liceo classico di Cetraro. Successivamente sceglie di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza, dove però non riesce a concludere il suo percorso accademico scegliendo di ritirarsi prima del conseguimento della laurea. Dopo aver terminato questo percorso si trasferisce a Firenze, dopo studia moda e successivamente raggiunge Parigi per poi tornare a Milano.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Ubaldo Lanzo è una persona davvero molto riservata e almeno per il momento non si sa se è single o se ha qualcuno nel suo cuore. Sicuramente durante il percorso all’Isola dei Famosi avrà modo di farsi conoscere meglio dal pubblico del piccolo schermo, rivelando qualche dettaglio sulla sua personalità.

Ubaldo Lanzo all’Isola dei Famosi riuscirà a fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo? Staremo a vedere come andrà questa nuova avventura per lui, la prima nel mondo dei reality show.