Ubaldo Lanzo sbarca sull’Isola dei Famosi 2021 e fa una strana richiesta ad Ilary Blasi: “Voglio un bidè, 20 giorni senza è una cosa seria”.

Ubaldo Lanzo è un naufrago dell’isola dei parassiti, la nuova location dell’Isola dei Famosi 2021 che ha accolto lo stilista e cromatologo e Fariba Tehrani. Sia Ubaldo che la mamma di Giulia Salemi non sanno come sopravvivere in Honduras e, ad aiutarli, è arrivato Marco Maddaloni, judoka e vincitore della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi.

Dopo essere sbarcati sull’isola dei parassiti dove dovranno mettersi alle prove dimostrando di poter diventare dei veri naufraghi per potersi unire agli altri concorrenti, Fariba e Ubaldo hanno salutato Ilary e gli opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Ubaldo, inoltre, pensando alla permanenza sull’Isola, si è lasciato andare ad una richiesta piuttosto bizzarra che ha divertito la conduttrice, gli opinionisti e il pubblico.

Ubaldo Lanzo chiede un bidè all’Isola dei Famosi 2021: la reazione di Ilary Blasi

Ubaldo Lanzo non nasconde di non essere adatto alla vita del naufrago. La cosa che spaventa di più lo stilista è la mancanza di un bidè. “Voglio un bidè”, afferma Ubaldo di fronte alla proposta di Marco Maddaloni, guardiano dell’Isola dei parassiti, che aiuterà sia Lanzo che Fariba Tehrani ad abituarsi alla vita sull’isola.

“Ma cosa dice Ubaldo? Voi lo capite?”, chiede la conduttrice rivolgendosi ad Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. “Vuole il bidè? Cosa ci devi fare? C’è il mare, c’è l’acqua”, aggiunge la Blasi. “Ilary il bidè è una cosa seria, fidati. Venti giorni senza il bidè non è bello”, ribatte Ubaldo. In studio, Iva intonia un motivetto: “Il bidè una cosa seria”, scherza la cantante.”Chi è lui?“, chiede la Zanicchi.

“Lui è uno stilista e cromatologo. Studia i colori“, spiega la Blasi. “Lui è un grigio spento, per ora. Poi si riaccenderà, non voglio criticare”, replica ancora la Zanicchi. Tommaso Zorzi, poi, vede in difficoltà Fariba Tehrani e lancia un appello a Giulia Salemi: “La vedo in difficoltà, non c’è complicità con Ubaldo. Farei un appello a Giulia affinchè le faccia sentire il suo sostegno“, afferma Zorzi. La Salemi risponderà?