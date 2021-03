Il tradimento è da sempre una delle più grandi paure per chi vive una relazione d’amore. Scopri come evitarlo e proteggere la coppia.

Quando si sta insieme e ci si ama, il sogno comune è quello di vivere insieme e di condividere con il partner i momenti più speciali della vita. Anche per le coppie più unite, però, ogni tanto può insinuarsi il tarlo del tradimento. Ovvero quella paura che porta a temere che l’altro possa trovare un’altra persona con cui condividere la propria intimità e a volte anche pensieri e problemi del quotidiano.

Sebbene sia impossibile stabilire una regola anti tradimento visto che questo dipende da entrambe le parti, dalla voglia di essere reciprocamente fedeli e dalla sincerità personale di entrambi, esistono dei piccoli accorgimenti che possono fare la differenza. Piccole mosse che possono preservare quanto più possibile la coppia dal desiderio di guardarsi intorno. Scopriamo quali sono e perché funzionano.

Come proteggere la coppia dal tradimento: le mosse da compiere

Se stare insieme è così bello che la paura che uno dei due possa rovinare tutto tradendo si insinua di tanto in tanto in mente, è giusto giocare d’anticipo e mettere in atto delle azioni che possono fare la differenza. Una coppia felice e affiatata sarà infatti meno spinta a cercare qualcun altro o a tradire. E questo, unito al rispetto per l’altra persona può fare la differenza. Ma quali sono questi passi da compiere? Posto che alcuni di essi sono personali e relativi alla coppia, ce ne sono altri più generici che possono essere di grande aiuto.

Essere complici. Il primo passo perché la relazione funzioni al punto da spingere a cercare sempre la compagnia dell’altra persona è quello di essere complici. Ciò significa, volersi bene, essere sinceri l’un l’altra e dirsi sempre tutto. Avere confidenza al punto da poter parlare di tutto è infatti un requisito importante perché all’amore si aggiunge l’amicizia e questo crea un rapporto molto più forte ed in grado di resistere alle intemperie della vita.

Inoltre, in questo modo è più probabile crescere insieme come coppia, cosa che rende indubbiamente più uniti.

Non darsi mai per scontati. Continuare a corteggiarsi, farsi regali e dirsi parole d’amore è un buon modo per mantenere vivo l’amore e per ricordarsi l’un l’altro quanto si è importanti. In genere una coppia così affiatata non ha motivo di guardarsi intorno né tantomeno di pensare al tradimento. Se nel rapporto non ci sono mancanze, è più difficile che uno dei due cerchi la vicinanza di terze persone.

Prendersi cura di se. Uno dei più grandi errori che mettono in atto le coppie quando stanno insieme da un po’ è quello di lasciarsi andare smettendo di prendersi cura della propria persona. Se da un lato è importante potersi concedere la libertà di vedersi l’un l’altra anche quando si è stanchi, sbattuti o in mood super pigro, dall’altro è importante sapersi anche mostrare mentalmente interessanti e fisicamente attraenti. Ciò non vuol dire ovviamente snaturarsi o mettersi a dieta per l’altra persona ma aver cura di se come lo si faceva prima di incontrarsi. Un aspetto che giova sia alla coppia che alla persona stessa.

Concedersi degli spazi a due. Indipendentemente dalla presenza di figli, parenti invadenti o amici super presenti, la coppia ha bisogno dei propri spazi personali. Per questo motivo è necessario imparare a ritagliarsi dei momenti a due in cui dedicarsi alle coccole e al tempo di qualità da passare insieme. , bollette da pagare e problemi da risolvere. Comunque vadano le cose è sempre possibile ritagliarsi degli attimi di pura ricarica nei quali ricordarsi l’un l’altra quanto si sta bene insieme.

Divertirsi. E per restare in tema, è importante che la coppia non perda mai la voglia di divertirsi insieme e di condividere momenti importanti. Una scelta di vita che aiuta la coppia a restare affiatata e unita e a ricordarsi giorno per giorno il perché si è scelta e continua a riscegliersi ogni singolo giorno.

Stare insieme nel modo giusto è molto importante per evitare il tradimento. Come già detto, però, non esistono regole in grado di cancellarne la possibilità. Di sicuro, però, una relazione felice è anche una meno portata al tradimento e sopratutto maggiormente in grado di accorgersi per tempo di eventuali problemi.