La moussaka con melanzane grigliate in fondo è semplice: melanzane, carne, formaggio e besciamella a comporre un piatto da favola.

La moussaka con melanzane grigliate ripropone è uno dei piatti più popolari in Medio Oriente e nell’area del Mediterraneo, soprattutto Grecia e Turchia. Non esiste in realtà una ricetta unica, perché ogni paese, persino ogni famiglia, ha la sua personale. Ma una cosa la sappiamo con certezza: alla base ci sono le melanzane, le patate e un ragù di carne.

Tutti ingredienti ‘poveri’ ma genuini. Prodotti che arrivano dalle campagne e che per le popolazioni locali sono la vera ricchezza. Aòlla fine il risultato è quello di un piatto ricco e sostanzioso. In piccole porzioni può essere considerato un antipasto. Con una fetta generosa diventa invece un piatto unico, magari accompagnato da un bella insalata di pomodori.

Rispetto alla versione originale della moussaka, quella che vi proponiamo noi di Ricetta Sprint è un po’ più leggera. Abbiamo tolto le patate lasciando soltanto le melanzane. E queste, invece di essere fritte in olio di semi, sono grigliate per risultare lo stesso gustose.

Moussaka con melanzane grigliate, un piatto sostanzioso

La moussaka con melanzane grigliate è una preparazione a strati, tipo le nostre lasagne. Serve soltanto un po’ di pazienza prima che tutti gli ingredienti siano a posto. Ma alla fine il risultato sarà da leccarsi i baffi, per voi e le persone a cui la servirete. Andiamo a cominciare.

Ingredienti:

1 kg melanzane lunghe

500 g macinato di manzo

1 cipolla

400 g passata di pomodoro

100 g pecorino romano

100 g formaggio grattugiato

1/2 bicchiere vino bianco

3 cucchiai olio extravergine d’oliva

origano

sale e pepe

Per la besciamella

1 l latte

100 g burro

6 cucchiai farina 0

1 cucchiaino noce moscata

sale

Preparazione:

Per preparare la nostra saporita moussaka con melanzane grigliate dobbiamo partire dall’ingrediente più lungo, il ragù di carne. La ricetta originale prevede suino e agnello, qui puntiamo sulla polpa di manzo.

In una pentola mettete la cipolla tritata con un filo d’olio e fatela imbiondire. Poi aggiungete la carne e fatela rosolare per una decina di minuto girandola con un cucchiaio di legno. Sfumate la carne con il vino bianco e lasciate evaporare.

Poi aggiungete la passata di pomodoro e un bicchiere di acqua calda. Cuocete per almeno un paio di ore fino a quando la passata si sarà ristretta, aggiustando con sale e pepe.

Mentre il ragù cuoce, preparate anche le melanzane. Tagliatele a fette nel senso della lunghezza e lasciatele almeno 40-50 minuti in uno scolapasta con del sale grosso per eliminare l’acqua e il gusto amarognolo. Sciacquate sotto acqua corrente e tamponate con la carta da cucina.

Griglia le melanzane su una piastra rovente da entrambi i lati, poi salatele e mettete anche un po’ di origano.

A parte preparate la besciamella con la ricetta classica. Mettete il burro a pezzetti in una pentola alta. Accendete la fiamma a fuoco basso e aggiungete poco alla volta la farina. Mescolate fino a quando il burro avrà assorbito la farina e a quel punto aggiungete il latte bollente. Per finire, mescolate con una frusta o un cucchiaio di legno fino, aggiustando con sale e noce moscata a piacere.

É arrivato il momento di assemblare la moussaka: sul fondo di una teglia cominciate a mettere un velo di besciamella, poi adagiate uno strato di melanzane grigliate. Su queste, ancora besciamella, il ragù di carne e una spolverata di pecorino e formaggio grattugiato. Andate avanti a strati fino a che non avrete esaurito tutti gli ingredienti.

Infornate con forno già caldo a 190° per circa 35 minuti o comunque fino a quando la superficie sarà dorata. Sfornate e prima di servire lasciare riposare e raffreddare un attimo.