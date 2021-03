Maria De Filippi porta in tribunale Piero Delle Piane: stoccata a Barbara d’Urso

Maria De Filippi, dopo le dichiarazioni di Pietro Delle Piane su Temptation Island, ha preso provvedimenti legali: il comunicato.

Maria De Filippi, attraverso la società Fascino, ha deciso di prendere provvedimenti legali nei confronti di Pietro Delle Piane, che durante il corso della sua ospitata a Live Non è la d’Urso ha rivelato di aver recitato un copione a Temptation Island lo scorso anno.

La società della conduttrice ha pubblicato sui social un comunicato in cui annuncia di aver preso provvedimenti legali nei confronti dell’attore, in quanto nessuno gli avrebbe consegnato un copione da portare in scena. Non è mancata nemmeno una frecciata a Barbara d’Urso che soltanto in un secondo momento ha preso le distanze dalle dichiarazioni del suo ospite.

Almeno per il momento Pietro Delle Piane non ha ancora commentato la scelta intrapresa da Maria De Filippi e la sua società nei suoi confronti.