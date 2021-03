Scopri qual è la dieta giusta per te in base al tuo segno zodiacale. Il consiglio delle stelle segno per segno.

Con l’avvicinarsi della primavera e delle prime giornate di sole, ecco che si torna a fissarsi più spesso davanti allo specchio. In un periodo come questo molte persone sono solite iniziare una dieta al fine di smaltire i chili accumulatisi durante l’inverno e per tornare in forma. Sebbene il più delle volte basti mangiare in modo bilanciato e sano per tornare a piacersi davanti allo specchio, la voglia di provare nuove diete è sempre dietro l’angolo.

A tal proposito, ognuno di noi è più o meno portato per un determinato modo di mangiare che se scelto correttamente può rendere meno complicato il periodo di dieta. Per questo motivo, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più golosi, oggi scopriremo qual è la dieta che si addice maggiormente ad ogni segno dello zodiaco.

La dieta perfetta per ogni segno zodiacale. Scopri qual è la tua

Ariete – La dieta facile da seguire

Per te, il solo pensiero di mettersi a dieta è sfibrante e deprimente. E per riuscire a seguirla senza stancarti dopo pochi giorni è fondamentale che non ci siano grandi regole da seguire. Cibi da pesare, abbinamenti da scegliere o menu da seguire sono esattamente ciò che ti impedisce di seguire qualsiasi dieta. Per farcela è quindi importante sceglierne una che ti lasci libera e che ti consenta di giostrarti come meglio credi. In questo modo, infatti, potrai scegliere di volta in volta cibi semplici, rendendo la tua dieta più dinamica e a misura di te.

Toro – La dieta succulenta

Tu e la dieta non andate d’accordo. Dopotutto sei una persona che ama la buona cucina ed il solo pensiero di dover rinunciare al buon cibo è per te causa di stress. Per fortuna mangiare sano e al contempo bene è più che fattibile e con un po’ di impegno e la tua fantasia riuscirai sicuramente a trovare il mood che più ti si addice. Ciò che conta è iniziare a preparare manicaretti a base di ingredienti sani. In questo modo, oltre a scoprire ricette in grado di sorprenderti positivamente, ti sentirai sempre meglio e tutto senza dover rinunciare alla buona cucina. Bello, no?

Gemelli – La dieta varia

Se si parla di diete, non sei una persona schizzinosa. Tendi a puntare dritto alla meta senza per questo scoraggiarti. L’unico problema è il rischio di andare incontro alla monotonia che è da sempre la tua più grande nemica. Per fortuna, optando per ingredienti sempre diversi potrai mangiare in modo così vario da non stancarti mai. Cosa in cui avrai complice la stagione che saprà offrirti alimenti ricchi di colore e di gusto. Esattamente ciò che ti serve per affrontare la dieta con la giusta carica.

Cancro – La dieta senza troppe restrizioni

Per riuscire a seguire la dieta hai bisogno di sapere che se ne hai voglia puoi gustarti anche un dolcetto. Questo è l’unico modo per non soffrire e per riuscire a mantenere l’impegno in modo costante. Imparare a preparare cibi golosi ma al contempo sani è sicuramente una strada prioritaria alla quale dovrai unire qualche piccola concessione. Che si tratti dell’uovo di Pasqua o della pizza il Sabato sera, ciò che conta è avere sempre un valvola di sfogo che ti consenta di non sentirti sotto pressione. Unica chance per seguire la dieta restando di buon umore.

Leone – La dieta ricca di super cibi

A te piace sapere che quello che fai è sempre al top. Se decidi di seguire una dieta hai quindi bisogno di farlo dando il meglio di te. Per trovare quella giusta hai quindi bisogno di puntare tutto sulla qualità degli ingredienti, magari concentrandoti sui tanti super food, solitamente ricchi di proprietà ma anche estremamente golosi. In questo modo non rischierai di annoiarti e ti sentirai così motivata da vivere il tutto come un gioco. Cosa che renderà la tua dieta più divertente e meno stressante.

Vergine – La dieta che non sembra una dieta

Seguire una dieta non è mai una buona scelta per te. Il più delle volte ti riscopri infatti nervosa e poco propensa a seguirla. Per ottenere dei risultati è importante che tu riesca a trovarne così ben strutturata da non sembrarlo affatto. Un buon modo potrebbe essere quello di farti seguire da una nutrizionista e di farle stilare una dieta che ti consenta di mangiare piatti golosi, semplici da preparare e gestibili anche quando sei fuori. Certo, sembra una combinazione di elementi difficile da trovare. Una volta riuscita nell’impresa, però, potrai contare su una dieta che funziona.

