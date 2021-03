Daniela Martani sbarca all’Isola dei Famosi 2021: Iva Zanicchi stuzzica

Daniela Martani sbarca all’Isola dei Famosi 2021 e Iva Zanicchi la stuzzica: “E’ la signora vegana?”. L’amica la difende.

Daniela Martani era sicuramente tra i concorrenti più attesi dell’Isola dei Famosi 2021. Il lancio dall’elicottero della Martani è stato commentato da Iva Zanicchi, opinionista della quindicesima edizione del reality show insieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini che, essendo positiva al covid, si è collegata dalla propria casa e così farà anche nel corso della seconda puntata, in onda giovedì 18 marzo, sempre in prima serata su canale 5.

Iva Zanicci, di fronte allo sbarco sull’isola della Martani, ha lanciato una frecciatina alla concorrente dell’isola immaginando cosa accadrà quando la fame comincerà a farsi sentire.

Iva Zanicchi: “Daniela Martani è la signora vegana? Voglio vederla quando crollerà e le porteranno una bistecca”

L’Isola dei Famosi 2021 è partita alla grande. Dopo il saluto di Ilary Blasi ad Alessia Marcuzzi, a conquistare la scena è stata Iva Zanicchi che ha ammesso che si sta divertendo e che, di fronte allo sbarco in Honduras di Daniela Martani, si è lasciata andare ad un commento.

Daniela Martani, Francesca Lodo e Awed sono stati tra i primi a sbarcare sull’Isola dei Famosi 2021. Iva Zanicchi si è soffermata, in particolare, sulla presenza in Honduras, della Martani. “Quest’ultima signora, che conosco poco, è la signora vegana? Daniela è contro tutto, non mangia carne, non mangia pesce? Voglio vederla quando crollerà e le porteranno una bistecca”, ha detto la Zanicchi.

“Mi chiedo quanto possa durare una vegana sull’isola”, ha aggiunto, a sua volta, Tommaso Zorzi. “Immagina se facendo il tuffo le fosse arrivato un pesce in bocca”, ha commentato ancora la Zanicchi secondo cui la Martani si scontrerà sicuramente con Akash il quale, come ha spiegato l’amico Simone Rugiati, presente in studio, ha un carattere forte e particolare.

A difendere la Martani, invece, è stata l’amica Patrizia. “Daniela è una donna tostissima. Ed è una bravissima persona, è una persona di cuore, la voglio dire questa cosa perché a volte non viene capita. La conosco da 9 anni. Anche io sono vegana. Se mangiamo un pezzetto di ciccia ogni tanto? Assolutamente no”, ha detto l’amica della Martani.