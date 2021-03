Scopri i 5 modelli must have per questa primavera 2021 a tema camicia di jeans, un classico intramontabile che non smette di rinnovarsi.

La primavera in arrivo ci consente di “annusare” già le nuove tendenze che domineranno la stagione calda.

Tra queste c’è ovviamente come sempre qualche imperdibile ritorno e oggi ne abbiamo scelto appositamente uno per approfondirlo un po’.

Stiamo parlando di lei, l’intramontabile camicia di jeans quella che da sempre ci ha fatto sognare e che ora torna con alcuni modelli classici ma anche qualche novità.

Tempo fa avevamo già visto come abbinare al meglio una camicia denim, oggi cerchiamo di rimanere al passo con le ultime tendenze.

Camicia di jeans, i 5 modelli più inn della primavera 2021

La camicia jeans era un tornata ad esser un must senza pari già nello scorso inverno, momento in cui vi avevamo suggerito modelli e abbinamenti very chic per la stagione fredda 2020.

Ora aggiorniamo la lista delle tendenze illustrandovi i cinque modelli che saranno in prima linea durante la primavera che sta per iniziare: ognuno ha naturalmente i suoi particolari vantaggi e alcune occasioni d’uso consigliate, scopriamo insieme tutto ciò e molto di più.

Camicia di jeans western – E’ il modello classico della Levi’s, un tagli che non a caso rimane da anni un evergreen ripreso poi lentamente da diversi brand. Che cosa contraddistingue questo modello? Taglio regoular,bottoni sono in madreperla bianchi e sul petto due taschini con patta.

Camicia di jeans nera – Variante dal fascino rock e glamour decisamente più intrigante del classico blu denim, perfetta per abbinamenti ricercati e dal sapore decisamente undergroun.

Camicia di jeans colorata – Può esser rosa pastello, verde salvia, beige o verde oliva. Sono senza dubbio l’opzione più estrosa ma capace anche di render la classica camicia di jeans ancora più versatile, aprendo a nuovi e numerosi abbinamenti.

Camicia di jeans oversize – Tasconi ampi, maniche larghe e decisamente extra regular: è la camicia denim più cool del momento, riproposta in pratica nelle collezioni di qualsiasi marchio.

Camicia di jeans chic – Sono il modello 2.0 delle camicie jeans: abbellite da fiocchi, strass, perline e chi più ne ha più ne metta. Una sorta di variante bon ton del capo casual per eccellenza.