Baby White Nuts Cheesecake: la Cheesecake al Cioccolato Bianco e Nocciole

Una baby White Nuts Cheesecake, golosa e delicata perfetta per concedersi una pausa dolce che non attenti alla linea. Scopriamo come prepararla.

Preparare la baby White Nuts Cheesecake sarà un’esperienza piacevole al palato e anche da preparare. Un fondo di biscotto farcito con una crema corposa al cioccolato bianco, la farcitura tipica della cheesecake con un gusto irresistibile ma preparata con ingredienti sani e leggeri.

Quando si ha voglia di una pausa dolce ma che non provochi attentati alla linea, questa cheesecake al cioccolato bianco e nocciole è la ricetta perfetta perché:

leggera e salutare

facile e veloce da preparare

senza zuccheri aggiunti

adattabile per senza lattosio

adattabile per senza glutine

Baby White Nuts Cheesecake: gli ingredienti e la ricetta per prepararla in modo semplice e veloce

La ricetta della baby White Nuts Cheesecake è nata dalla passione della food blogger healthydory_ e lei stessa la presenta con soddisfazione e in un modo molto invitante:

“.. un fondo biscottato fragrante e friabile unito ad un doppio strato di cioccolato bianco..Un perfetto equilibrio, per un momento di armonia inattesa! Goditi la mia Cheesecake al cioccolato bianco per un’esperienza di gusto delicata e unica.. Un incontro raffinato per gli amanti del cioccolato. Scoprila con me..”

Gli ingredienti

Per preparare la baby White Nuts Cheesecake, avrete bisogno di:

“Per la base:

10 biscotti Oswego senza zuccheri aggiunti

1 cucchiaino di cacao amaro

1 cucchiaino di olio di cocco

Latte parzialmente scremato senza lattosio q.b. (o quello che preferisci)

Per la crema:

-120 gr di quark magro (o Philadelphia light)

-60 gr di yogurt greco 0%

-1 cucchiaino di crema proteica al cioccolato bianco senza zuccheri aggiunti (oppure 10 gr di ciocciolato bianco senza zuccheri aggiunti)

-5 gocce di flav drops al cioccolato bianco (facoltative!)

-1 foglio di colla di pesce o 2 gr di agar-agar

-eventualmente stevia o dolficicante a piacere

Per la ganache:

-40 gr di cioccolato bianco senza zuccheri aggiunti

-40 gr di latte parzialmente scremato

-Granella di nocciole “

Il procedimento

“Ho sbriciolato i biscotti secchi; in una ciotola ho aggiunto il latte e l’olio di cocco sciolto e ho formato un composto sabbioso. In uno stampo a cerniera antiaderente (diametro 10 cm) ho schiacciato il composto sul fondo. Ho riposto in frigo per un’ora. Ho preparato quindi la crema. In una ciotola ho unito il quark magro e lo yogurt greco. Ho lavorato con una frusta e ho aggiunto la crema proteica al cioccolato bianco. Ho mescolato nuovamente.

Ho versato il composto all’interno dello stampo, livellando leggermente la superficie e ho riposto in frigo per 3 ore.

Ho preparato la ganache tagliando a pezzetti il cioccolato bianco senza zuccheri aggiunti e portandolo a bollore con il latte in un pentolino. L’ho versata all’interno dello stampo e ho riposto nuovamente in frigo per 2 ore. Ho decorato con granella di nocciole. Per uno stampo da 20 cm, raddoppia le dosi! “

