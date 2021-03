Perché l’amicizia tra uomini e donne è impossibile scientificamente?

L’amicizia tra uomo e donna non può esistere, lo conferma la scienza. Scopri il motivo scientifico per cui questo legame non può esistere.

L’amicizia tra uomo e donna è una questione che da sempre divide l’opinione pubblica in coloro che sono profondamente convinti che questa possa esistere e coloro che al contrario pensano che questo legame sia puramente illusorio. La scienza ha fornito una motivazione oggettiva secondo la quale pare abbiano ragione coloro che non credono in questa forma di amicizia.

Amicizia tra uomo e donna: il parere della scienza

L’amicizia tra uomini e donne può esistere? Ce lo siamo chiesti molte volte. Non è raro trovare una persona dell’altro sesso con la quale istaurare un bellissimo rapporto senza secondi fini, a scuola o al lavoro. Secondo alcuni è solo questione di tempo, quando un uomo e una donna vanno particolarmente d’accordo uno dei due cederà al fascino dell’altro e se l’altro non condividerà i suoi sentimenti l’amicizia è destinata a fallire. Per quale motivo l’amicizia tra uomo e donna non avrebbe ragione di esistere? Mentre ognuno continua ad avere la propria teoria, anche basandosi sulle proprie esperienze personali, gli esperti si sono espressi su questo argomento tanto conteso.

La prima considerazione da fare riguarda il sentimento dell’amicizia. Questo sentimento simile all’amore comprende una buona dose di affetto ma esonera la componente attrattiva. Avere amicizie solide e avere qualcuno di cui fidarsi ciecamente e che ci capisce pienamente, è essenziale nella nostra vita. Stringere legami di amicizia ci permette di vivere momenti di gioia e condivisione senza aspettarci nulla in cambio, ma secondo la scienza le cose cambiano quando un’amicizia avviene tra persone dello stesso sesso o tra persone di sesso opposto.

Per giungere a questa conclusione è stato condotto uno studio su 88 coppie di amici di sesso opposto e le conclusioni dello studio vertono su una grande fenomeno: l’opportunismo romantico dell’amicizia uomo-donna.

L’amicizia tra persone dello stesso sesso è più sincera e disinteressata rispetto a quella tra uomo-donna la quale non esclude che ci siano secondi fini da una parte o dall’altra.

Purtroppo questo tipo di amicizia corre davvero un grande rischio: il sentimento di amicizia potrebbe trasformarsi in un sentimento romantico non corrisposto.

Le 88 coppie di amici intervistate sono state sottoposte ad alcune domande in via separata. E’ stato chiesto loro di definire il sentimento provato per la persona amica. Tutti hanno mostrato una certa difficoltà data la somiglianza del sentimento di amicizia a quello dell’amore e gli uomini hanno dimostrato di avere più difficoltà nell’essere in grado di non subire un coinvolgimento emotivo profondo, responsabile della fine di molte amicizie.

Lo studio ha concluso senza dubbio che le donne sono più propense a mantenere un’amicizia disinteressata con l’altro sesso rispetto agli uomini e il motivo è ovvio.

Gli uomini avevano maggiori probabilità di provare un’attrazione fisica verso le loro amiche e differenza delle donne che hanno difficoltà a concepire attrazione ed amicizia insieme. Uomini e donne vivono la relazione in maniera diversa.

Friend zone: come fai a capire se siete solo amici o c’è qualcosa di più?

Una persona facilmente riesce a comprendere se prova solo amicizia o qualcosa di più verso qualcuno basandosi sul grado di attrazione che quest’ultimo esercita su di lei. Capire se l’altro prova attrazione per noi o solo amicizia è più difficile ma ci sono dei segni che giocano un ruolo cruciale in questo senso.

Sguardi, linguaggio del corpo, vicinanza fisica ecc. Sia gli uomini che le donne esprimono il loro desiderio inconscio attraverso il linguaggio non verbale.

Le amicizie uomo-donna molte volte si trasformano in amore. Moltissime relazioni nascono come relazioni di amicizia e col temo evolvono, fondamentalmente perché sono governate dagli stessi principi, una condizione alla quale si auspica in amore.

Se poi a questo alla complicità e al forte legame a livello emotivo si aggiunge anche la componente attrattiva, ci sono tutti gli ingredienti per una duratura storia d’amore.