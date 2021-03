Test immagine: quanti animali vedi in questa immagine?

Quanti animali vedi in questa immagine? Prima di rispondere dovresti concentrarti attentamente su ogni dettaglio.

Per la nostra quotidiana sessione di brain training di oggi ti proponiamo un nuovo test immagine. Come il test di ieri (Test immagine: quanti animali vedi nel bosco oltre alla volpe?) anche il test di oggi ti chiede di trovare gli animali nascosti in questa immagine. Come puoi ben vedere, si tratta di test visivi molto diversi, mentre il precedente puntava sull’abilità di mimetizzare le immagini, in questo test le immagini sono molto più esplicite ma non bisogna tralasciare dettagli se si desidera vincere la sfida e dire il numero esatto. Pronto per la sfida?

Test: dimmi quanti animali vedi e ti dirò se sei un buon osservatore

Molte volte non siamo totalmente consapevoli dell’ambiente che ci circonda, molte cose ci sfuggono. Esercitarci quotidianamente con test come questo ci aiuta ad affinare la nostra capacità di percezione del dettaglio e ci rende mentalmente più precisi.

Questi test immagine, i test di logica ed i quiz sono ottime sessioni di allenamento per il nostro cervello ed oltre a divertirci ci forniscono un buon mezzo di riflessione.

Il test di oggi ti chiede solo di indicare un numero. Il numero esatto degli animali che vedi in questa immagine. La difficoltà di identificare i vari animali sta nel fatto che sono stati disposti in maniera caotica.

Ti servirà del tempo e della concentrazione per dare una risposta precisa. Allora sei giunto alla conclusione? Pensi di avere la risposta giusta?

Se pensi che il numero esatto sia tra 6 e 12 come la maggior parte degli utenti che hanno fatto questo test ci dispiace informarti che la risposta è sbagliata. Gli animali sono 14.

Gli animali più evidenti sono quelli in primo piano, ovvero:

un bisonte un orso un lupo un cervo un uccello un gatto.

Ma i più acuti di voi potrebbero aver visto anche:

un castoro un coniglio uno scoiattolo un pesce una lucertola un pipistrello

Infine prestando moltissima attenzione al manto del bisonte dovreste vedere un serpente e uno squalo.

