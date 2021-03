Le previsioni del tempo di oggi, 14 marzo 2021

Le previsioni del tempo di oggi, domenica 14 marzo. Ecco come saranno le condizioni meteo nelle regioni del nord, del centro e del sud della nostra penisola.

Come sarà il tempo in questa domenica di metà marzo? Potremo concederci una passeggiata all’aperto o dovremo restare chiusi in causa a causa delle piogge? Scopriamo tutte le previsioni del tempo per tutte le regioni italiane da nord a sud isole comprese.

Che tempo farà oggi?

La giornata di oggi riserverà un tempo poco stabile e la presenza di molto vento con una perturbazione che partirà dai confini alpini, il Friuli Venezia Giulia e durante la giornata si sposterà verso Marche, Umbria, Toscana e Lazio e verso le regioni del sud come la Campania.

Che tempo farà oggi? Regioni del nord

La giornata di oggi prevede maltempo generale su tutte le regioni del nord, in particolare il Friuli Venezia Giulia e le regioni alpine dove potrà anche nevicare anche a bassa quota. Sul resto delle regioni il tempo sarà stabile con qualche soleggiata. Venti di maestrale che diventeranno più forti verso l’Emilia Romangna nel pomeriggio.

Temperature massime comprese tra i 12 gradi della città di Trieste e i 16 gradi della città di Bologna.

Che tempo farà oggi? Regioni del centro

Sulle regioni del centro e sulla Sardegna il tempo sarà prevalentemente soleggiato ma qualche rovescio potrà interessare le regioni di Marche, Umbria, Toscana, Abruzzo, Lazio e Molise. Neve a bassa quota e soleggiati i cieli sulla Sardegna.

Temperature massime comprese tra i 10 gradi della città de l’Aquila e i 16 gradi della città di Cagliari.

Che tempo farà oggi? Regioni del sud

Le regioni del sud saranno interessate da maltempo sin dalle prime ore del mattino e che verso pomeriggio e sera peggioreranno sulla Campania, sul Gargano e sulla Calabria dove potranno anche presentarsi delle nevicare sopra i 1200 metri.

Temperature massime comprese tra i 9 gradi di Potenza e i 18 gradi delle città di Bari.

Le previsioni del tempo di oggi, domenica 14 marzo. Ecco come saranno le condizioni meteo nelle regioni del nord, del centro e del sud della nostra penisola.

Vi auguriamo una buona giornata regalandovi una frase che speriamo vi doni un’ispirazione e un motivo di riflessione:

“Non rinunciare a provare a fare ciò che vuoi veramente fare. Dove c’è amore e ispirazione, non credo che si possa sbagliare”

(Ella Fitzgerald)

Fonte: ilmeteo.it , 3Bmeteo